Soud zprostil exsoudce Kydalku obžaloby z úniku verdiktu v kauze Čapí hnízdo

Třiašedesátiletý Kydalka si podle žalobce před třemi lety stáhl z počítače usnesení odvolacího Vrchního soudu v Praze v případu, ve kterém byl stíhán i premiér Andrej Babiš (ANO), a poslal ho médiím včetně neveřejných údajů. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení. Někdejší soudce vinu od počátku odmítal.
Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Rossi dnes uvedl, že se skutek tak, jak popsal Vychyta, stal. „Ta škodlivost je ale natolik nízká, že nebylo možné jeho jednání vyhodnotit jako přečin,“ prohlásil.
Kdyby neodešel Kydalka do důchodu, bylo by podle Rossiho namístě ho kárně postihnout. S tím však Vychyta nesouhlasí, podle něj je i přesto vynesení neveřejného rozhodnutí novinářům trestné. Viní muže z neoprávněného přístupu a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.
Kydalka při hlavním líčení prohlásil, že si rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo prohlíželi v systému pražského městského soudu i jiní lidé včetně soudkyň. On sám si verdikt stáhl, o čemž ale podle své výpovědi informoval soudce Jana Šotta, jehož trestní senát měl případ na starost. Dodal, že si stažený soubor poslal na svoji e-mailovou adresu, mail ale nikdy neotevřel.
Kydalka v závěrečné řeči prohlásil, že neměl potřebu posílat novinářům rozhodnutí. Hájil se i tím, že jeho mailová schránka byla už v minulosti napadena hackery a mohla být i v tomto případě. Podle advokáta bývalého soudce Michala Pauleho se tak vina jeho klienta neprokázala, skutek zároveň nepovažuje za trestný čin. „Bylo by to maximálně kárné provinění,“ prohlásil právník.
Rossi už v minulosti mužovo stíhání zastavil. Jeho jednání nevyhodnotil jako trestný čin. Žalobce ale proti rozhodnutí podal stížnost, se kterou uspěl. Uváděl, že je podle něj trestná jakákoliv neoprávněná manipulace s daty, a to bez konkrétního následku, což má dokládat i konkrétní judikatura Nejvyššího soudu. Informace byly podle státního zástupce navíc poskytnuty zcela vědomě médiím, a to v neanonymizované podobě, včetně údajně choulostivých zdravotnických informací některých osob.
V dotační kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda ANO a současný předseda vlády Babiš a jeho někdejší poradkyně, současná europoslankyně Jana Nagyová (ANO). Městský soud nejprve dvojici zprostil, verdikt ale zrušil odvolací soud v neveřejném zasedání na podzim 2023. Následoval druhý osvobozující rozsudek a opětovné zrušení. Při tom již Vrchní soud v Praze konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů.
Letos květnu tak potrestal pražský městský soud Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 000 korun. Odvolací Vrchní soud v Praze na konci srpna trest potvrdil. Babiše Sněmovna počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě přerušené.
Kydalka sledovaný případ neměl na starosti. Bývalý soudce se údajně vytýkaného jednání dopustil krátce před svým odchodem do předčasného důchodu v listopadu 2023.
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25. srpna 2026