Soudce v kauze opencard čelí kárné žalobě, údajně dezinterpretoval některé důkazy

PRAHA Předseda pražského městského soudu Libor Vávra podal kárnou žalobu na soudce Alexandra Sotoláře kvůli jeho postupu v kauze opencard. Vadí mu, že nerespektoval názor nadřízeného soudu nebo dezinterpretoval některé důkazy. Uvedly to ve středu server Česká justice a Česká televize. Vrchní soud odebral Sotolářovi případ v létě kvůli nerespektování předchozích pokynů odvolacího senátu.

Soudce v kauze dvakrát uznal exprimátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další radní vinnými z porušování povinností při správě majetku, vrchní soud oba jeho rozsudky ale zrušil.



Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnotící komise. Podle státního zástupce tím Haguess neoprávněně zvýhodnili. Obžalovaní vinu odmítají. Poukazují na to, že projekt opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Podle informací České justice je v kárné žalobě Sotolářovi vytýkáno, že coby předseda senátu zasahoval do některých částí protokolů z hlavního líčení a upravoval je tak, že neodpovídala průběhu hlavního líčení, a způsobil tak mimo jiné několikaměsíční průtahy. Na to upozornili ve svém odvolání sami obžalovaní a opakovaně to konstatoval i VS, když rušil rozhodnutí Sotolářova senátu.

Jako kárné opatření je navržena podle serveru ztráta funkce předsedy senátu.