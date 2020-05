Soudci sahají za krize po e-justici. Práci v síni jim komplikují roušky a špatné odvětrávání

Praha Spolu s rozvolňováním protikoronavirových opatření se postupně vrací ruch i do budov soudů. Avšak pod podmínkou dodržování přísných hygienických pravidel. Někde měří teplotu příchozím už při vstupu do justičního areálu, jinde stavějí plexiskla k ochraně soudců a pomocného personálu. Všichni musejí mít roušky, bez ohledu na to, že soudní líčení mnohdy trvají i několik hodin v kuse v síni s minimální možností odvětrávání.

Právě proto část soudců navrhovala, aby mohli práci jim často znesnadňující ústenku vyměnit za pro ně přijatelnější ochranný štít. Leč neuspěli. Hygienici ani ministerstvo zdravotnictví ze svých nároků neustoupili.

Soud zamítl další stížnosti na vládní opatření kvůli koronaviru, důvody jsou procesní „Použití ochranného štítu bez současného užití roušky (apod.) není i při zachování stanoveného odstupu 2 metry od dalších osob (například při ústním jednání soudu s účastníky řízení) považováno za dostatečnou ochranu dýchacích cest,“ uvedl ve stanovisku, které LN získaly, Jan Marounek, šéf odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Kromě osobního diskomfortu komplikuje nošení roušek často i průběh samotného soudního líčení. Například při zachycení slov či nonverbální komunikace mezi účastníky řízení. „Technika soudního procesu ne vždy umožňuje zdvojená hygienická opatření (roušku + štít) efektivně přejímat, například s ohledem na nahrávací zařízení,“ napsala LN Kateřina Kolářová, mluvčí Vrchního soudu v Praze. Existují ale i další možnosti, jak regulovat a omezit rizika nákazy. Předseda senátu může kvůli dodržení hygienických opatření omezit účast veřejnosti v jednací síni. Navzdory veškerým nepříjemnostem však koronakrize přinesla do tuzemské justice i nový impulz. A to v oblasti využití moderních technologií. Rozmach telekonferencí „Čím dál častěji se prosazují videokonference. Je na to větší tlak. Byly případy, kdy je soudci použili poprvé až v rámci současné pandemie,“ řekla LN Lenka Ceplová, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde působí přes 120 soudců.

Vrchní soud v Praze potvrdil reorganizační plán firmy Oleo Chemical. Rozhodnutí je pravomocné I to však mnohde provázejí problémy. „Jsou slabá místa. Máte-li videokonferenci s utajovaným svědkem, nahrávání v trestní věci a videokonferenci se státními zástupci, klade to zvýšené nároky na technická zařízení,“ uvedla místopředsedkyně Ceplová. Složitě se také zajišťují například přenosy z věznic, kde nedisponují vhodnými místnostmi, kde by šlo dodržet hygienou vzývané rozestupy lidí. Nedostatek adekvátně vybavených jednacích místností trápí i vrchní patra justice. „U videokonferencí jsme limitováni tím, že máme zařízení umístěné pouze v jedné jednací síni, která je plně vytížená,“ upozornila mluvčí vrchního soudu Kolářová. Větší míru ochoty k využití nástrojů e-justice v důsledku koronaviru nicméně potvrdila i prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. „V mnoha případech jsme byli donuceni k častějšímu využití vzdálených přístupů a videokonferencí. V procesních předpisech přitom všechny tyto prostředky popsané máme,“ řekla LN Zemanová z Městského soudu v Praze. U řady jejích kolegů se prý v důsledku pandemie prolomila nedůvěra k používání novinek v soudním rozhodování. „Kolegové zjistili, že to funguje,“ uvedla.