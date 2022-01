Oddělují nás od jiných služebníků státu, říká šéf Soudcovské unie. Cesta podle něj vede přes žaloby

Lidovky.cz: Co vám vadí na novele zákona o platech nejvíce?

To, co u podobných kroků všech předchozích vlád. Zákon je dlouhodobě konstruován tak, aby platy soudců dýchaly s platy ostatních zaměstnanců. Je to vždy s ročním zpožděním, aby se spočítal průměr. To znamená, že není vůbec potřeba do platů, z důvodů ekonomické situace, vstupovat, protože se to na nich přirozeně projeví. Tento krok je čistě politický. Vůči platům politiků to lze udělat, ale vůči platům soudců a státních zástupců to sice lze udělat, což připustil Ústavní soud, ale jen výjimečně. A to za velmi přísných podmínek. Ty nebyly tentokrát splněny zcela určitě.