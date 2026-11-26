Prezident unie Tomáš Rychlý vyjádřil nesouhlas rovněž s chystaným zpřísněním regresů, tedy možnosti státu žádat po soudcích náhradu škody.
Rychlý řekl, že plánované slučování části okresních soudů nevadí unii samo o sobě. Znepokojuje ji to, že ministerstvo reformu neprodiskutovalo se všemi dotčenými subjekty, například i se starosty, s hejtmany či policií. „Motivace a cíle změny jsou pro mě nejasné,“ podotkl.
Ministerstvo by podle něj mělo nejprve připravit materiál, v němž by definovalo nedostatky justice, a poté by měla následovat veřejná diskuse. Následkem uspěchaných změn může být to, že soudní soustava bude fungovat hůře nebo že ze soudů začnou odcházet pracovníci, uvedl.
Podle Tejce však není pravdou, že by reforma byla uspěchaná. „Diskutujeme o ní od počátku roku, a to včetně intenzivních jednání s předsedy krajských soudů, kteří návrh připomínkovali a následně akceptovali. Na základě připomínek z justice jsme zahájení reformy posunuli nejméně o rok, na leden 2028, a změny rozložili do několika etap. Samotný legislativní proces může termín zahájení reformy ještě posunout,“ vyjádřil se ministr na síti X.
„Chápu, že justice je ze své podstaty konzervativní. Trvat ale na zachování soudní mapy, která vychází z demografie a mobility obyvatel v 60. letech minulého století, je pro mě neakceptovatelné,“ zdůraznil.
Dodal také, že se na změnách rezort shoduje s představiteli Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. „Ve většině dotčených měst přitom soudy zůstanou ve formě poboček a základní soudní agendy budou občanům nadále dostupné. I v tomto případě jsem vyšel vstříc požadavkům soudců,“ řekl s tím, že však není potřeba mít tolik manažerských a správních pozic, jako doposud.
Efekt pro občany není patrný, míní kritici
Viceprezident unie Tomáš Mottl nicméně poukázal na to, že Evropská komise nyní hodnotí Česko z hlediska justice jako jeden z nejúspěšnějších států. „Ta změna musí mít ratio. Nejsou nám sdělovány důvody, místo toho jen nahodilé a účelové představy. Slučují se soudy, u kterých je to nejsnáz možné, ale efekt ve zpřístupnění soudů občanům tady patrný není,“ poznamenal. „Ptal se někdo starostů měst a samospráv, které přijdou o okresní soud?“ položil otázku s tím, že města jednak přijdou o část prestiže, jednak i o dobrého zaměstnavatele v regionu.
Tejc o změnách před týdnem jednal s předsedy krajských soudů. Rychlý, který se porady účastnil, dnes označil tuto diskusi za až amatérskou. Poukázal na to, že ministerstvo nezná názory soudců z okresů. „Samozřejmě by to znamenalo zpomalení toho procesu, ale kam spěcháme?“ ptal se. Další člen vedení unie Dalibor Zecha uvedl, že ministr soudcům už dříve sliboval seznámení s příslušnými analýzami, dodnes ale žádné nejsou k dispozici.
Jedním ze sloučených soudů má být i Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. Jeho předseda Stanislav Findejs na tiskové konferenci připomněl, že samostatným problémem bude slučování informačních systémů. „Technicky to proveditelné bezesporu bude. Je ale otázka, jaké náklady s tím budou spojené a zda nepřesáhnou potenciální úspory,“ zmínil.
Reforma se podle něj navíc může významně dotknout i administrativních zaměstnanců soudů, kteří v justici pracují i desítky let a jejichž uplatnění na trhu práce bude problematické. Ministerstvo by proto podle Findejse mělo předložit i personální analýzu.