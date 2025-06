Malá přiznala vinu a uzavřela dohodu s předsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 9 Ilonou Benešovou, která návrh podala. Kárný senát dohodu schválil.

Seznam Zprávy uvedly, že soudkyně přijala loni v květnu od svého manžela darem byt na pražském Žižkově. Krátce před tím muž opustil po zhruba třech měsících vyšetřovací vazbu. Byt nakonec převeden nebyl, protože ho následně zajistili vyšetřovatelé.

Malá také nahlížela do elektronického rejstříku soudu. V systému během několik měsíců provedla desítky lustrací. Vedení obvodního soudu na to přišlo poté, co se na něj policie v souvislosti s kauzou kolem manžela soudkyně obrátila. Malá podle serveru vyhledávala nejen informace o svém manželovi, ale i o dalším obviněném v jeho případu.