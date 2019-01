Soudní zápas o kontroverzní hru s Ježíšem. Pokus o cenzuru, vytáhli tvůrci proti Dukově žalobě

PRAHA Pražský arcibiskup Dominika Duka žalobou brojí proti dvojici divadelních her, které byly součástí loňského divadelního festivalu v Brně. Jedna z nich šokovala výjevem znázorňujícím postavu Krista, jak znásilňuje muslimskou ženu, druhá zase pobouřila výjevem felace a oběšení figuríny představující papeže Jana Pavla II. Sporné strany si už u soudu vyměnily několik replik, serveru Lidovky.cz se je podařilo získat.

Festival Divadelní svět Brno loni v květnu otřásl tuzemskou činoherní scénou uvedením dvojice inscenací bosensko-chorvatského autora Olivera Frljiče. Hra Naše násilí, vaše násilí provokovala zmíněnou scénou Krista a muslimky. Inscenace Prokletí zase některé pobouřila výjevem felace a oběšení figuríny představující papeže Jana Pavla II. Oba kusy natolik dolehly na pražského arcibiskupa, že kvůli nim podal žalobu. Žádá veřejnou omluvu.

„Předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ vysvětlil motivací k soudní obraně primas český loni v červenci serveru Lidovky.cz, jenž na podání žaloby upozornil. Podání sepsal advokát Ronald Němec, který se k němu, coby věřící katolického vyznání, připojil jako druhý žalobce.

Městský soud v Brně v mezidobí vyzval zúčastněné, aby se k žalobě vyjádřili. Podání arcibiskupa míří jednak na Centrum experimentálního divadla, které mimo jiné spravuje Divadlo Husa na provázku, jež inscenacím poskytlo prostor pro jejich předvedení. Druhým žalovaným je organizátor zmíněného festivalu, Národní divadlo Brno.

„Ze strany žalobce se jedná o ryze účelové zneužívání jednotlivého obrazu vytrženého kontextu z díla tak, aby byl žalobce veřejností vnímán jako člověk, který se zastává mravnosti a křesťanských hodnot. Žalobce se tímto snaží pouze upozornit na svou vlastní osobu a zneužívá soudní pře k medializaci a prezentaci vlastních postojů a názorů,“ stojí mimo jiné ve vyjádření Centra experimentálního divadla, které Lidovky.cz prostudovaly.

‚Hry na Duku a jeho právníka neútočily‘

Centrum zdůrazňuje, že v případě obou her jde o metafory. Žádná inscenace se prý nesnaží útočit na Krista ani na papeže Jana Pavla II. Jejich postavy mají sloužit jen jako prostředek legitimní reflexe západní civilizace respektive katolické církve. Tvůrci zneklidňujícími výjevy jednak snáší kritiku na Západ kvůli jeho přístupu k arabskému světu, současně chtějí podrýt údajně hysterickou adoraci církve některými věřícími v Polsku.

Podle Centra se Duka snaží žalobou narušit princip rovnosti mezi náboženstvím a svobodnou volbou neuchýlit se k žádné víře. „Tato žaloba je v zásadě pokusem postihovat rouhání, které však stát, pokud hodlá ctít náboženskou svobodu a chovat se v těchto otázkách hodnotově neutrálně, nemůže nikdy postihovat,“ píše Centrum, které zastupuje advokát Michal Šalomoun.

Velmi podobně se brání i Národní divadlo v Brně. Organizace jde v této argumentaci ještě dále, v podání arcibiskupa spatřuje pokus o cenzuru ve prospěch katolické církve. „Soud nemůže svým rozhodnutím divadlům omezovat právo uvádět divadelní představení, i když by se námět představení mohl jevit jako protináboženský a proti vnitřnímu náboženskému přesvědčení určité skupiny osob,“ píše divadlo.

Národní divadlo upozorňuje, že ani arcibiskup ani jeho advokát inscenace na vlastní oči neviděli. Nejen proto se jich prý hry nemohly dotknout. „Z citovaných představení nelze v žádném případě dovodit jakýkoliv vztah k žalobcům osobně, ať již z hlediska jména, postavení či funkce. Nelze tedy tvrdit, že na žalobce by bylo prostřednictvím inkriminovaných divadelních her jakkoli osobně útočeno,“ stojí ve stanovisku divadla.

Kauza by mohla odstartovat v březnu

Advokát Němec se v replice zaslané soudu snaží argumenty obou scén vyvrátit. Podle něj jsou výrazové prostředky užité v hrách natolik silné, že mohou věřícím bránit praktikovat svou víru. „Divadelní představení sice nemůže změnit podstatu učení (Kristova), ale velmi silně mohou ovlivnit náhled společnosti na toto učení, tedy integritu jedince, který se k tomuto učení hlásí,“ píše advokát.

Právní zástupce arcibiskupa podle svého vyjádření neusiluje o cenzuru ve prospěch církve, prý jen chrání důstojnost svou a svého klienta. „Důstojnost je tvořena i náboženským projevem. Každý má právo být ateistou, ale nikdo nemá právo druhého v jeho víře omezovat a hanit mu ji. Žalobci se nedomáhají cenzury, ale ochrany svých práv,“ píše soudu.

Smyslem inscenací je podle něj vzbuzovat nenávist ke křesťanství, což je prý nepřijatelné. Tvůrci přitom tvrdí opak. Hry se údajně snaží vyvolat dialog, jehož účelem je vzájemné smíření. „Žalovaní opakovaně v médiích presentovali, že jde o hru, která vyvolává negativní reakce po celém světě. Žalobci tvrdí, že obě představení jsou úmyslně uváděna tak, aby maximálně šokovala a působila na obecenstvo bez ohledu na práva jiných,“ míní advokát.

Němec rozvíjí úvahu, že obdobná hra o proroku Mohamedovi by vyústila v ozbrojený útok. Svým podáním tomu chce předejít. Městský soud v Brně se po shromáždění zmíněných argumentů brzy dostane k tomu, aby jejich relevanci a sílu porovnal přímo v síni. „Jednání bude nařízeno v nejbližší době, předběžně to pan soudce vidí na březen. Věc by měla být i letos rozhodnuta,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Petra Hovorková.