Šéfka laboratoře Tilia stále neví, jestli může testovat: Volají stovky lidí, už se to nedá ani vyřídit

Praha Soukromá laboratoř Tilia Laboratories odhalila na začátku března dva pozitivní případy koronaviru. A nastala spoušť. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že doktorka, která testy prováděla, je v nemocnici Na Bulovce, protože asi něco udělala špatně. Byla to lež, za kterou se později ministr omluvil.

Tilia ovšem testy pro zájemce, které odmítne nemocnice, už nedělá. Podle pravidel nesplňuje dvě formální pravidla. „Chtěli jsme jen pomoci,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz vedoucí laboratoře Soňa Peková.



Lidovky.cz: Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že osloví i soukromé laboratoře, jestli mohou a chtějí testovat. Náměstek Roman Prymula několikrát řekl, že chybějící smlouva s pojišťovnou pro to není relevantní. Obrátili se tedy i na vás?

Zatím nic nepřišlo. My jsme se na ministerstvo obrátili s jasnou otázkou, jestli platí nějaký zákaz, aby naše laboratoř mohla vyšetřovat. I když je motivace vyšetřovat velká, laboratoř je moje dítě a nechci ji nijak ohrozit. Potřebuji, aby mi stát potvrdil, že žádný takový zákaz není. Pokud se tak stane, pak obratem na web umístíme všechny potřebné informace pro klienty. Například jak vzorky odebírat, jak je správně zabalit pro transport. Respektujeme to, co říkal pan ministr Vojtěch, tedy že je nevhodné, aby pacienti doručovali vzorky do laboratoře sami kvůli případnému riziku.

Lidovky.cz: Takže to vy jste kontaktovali ministerstvo a ne naopak?

Ano, už ten den, kdy bylo řečeno, že jsou laboratoře, které smí testovat spolu s podmínkami. Jednou z nich je i smlouva s pojišťovnou, která pro nás ale není relevantní, jsme soukromá laboratoř. Podmínkou je i externí hodnocení kvality, ale to by nám mohla vydat i laboratoř, která dvakrát kontrolovala naše výsledky. Co je ale o hlavní, že když má někdo externí hodnocení kvality na vyšetření hepatitidy A ze stolice, nevypovídá to nic o tom, že umí vyšetřovat koronavirus. Přesto, když jsme zjistili, že tyto podmínky nesplňujeme, napsali jsme na Státní zdravotní ústav, v kopii na ministerstvo, zda-li je to absolutní podmínka. Žádná odpověď ale nepřišla. Proto jsme znovu datovou schránkou zkontaktovali pana náměstka Prymulu, aby se vyjádřil. Zatím se to nepodařilo.

Lidovky.cz: Jak dlouho tedy uplynulo od doby, kdy jste psali na Státní zdravotní ústav a ministerstvo poprvé?

Když se objevil druhý pozitivní pacient, tedy někdy minulý týden.

Lidovky.cz: Pochopila jsem správně, že jste veterinární laboratoř?

Jsem humánní lékař, dvacet let jsem pracovala v humánní medicíně, která je prováděná na pojišťovnu. Už dávno jsem chtěla do laboratoře přidat i veterinární program, což jsem udělala. Je velice úspěšný, takže nakonec přerostl humánní část. Naše laboratoř je tedy privátní zdravotnické zařízení, které spojuje jak humánní, tak veterinární molekulární mikrobiologii. Už dlouho jsem cítila, že oddělovat jedno od druhého je chybné.

Lidovky.cz: Co je tedy za normálních okolností hlavní náplní vašeho zkoumání?

Majoritou jsou v tuhle chvíli zvířecí pacienti, kteří ale trpí stejnými virovými infekcemi jako lidé. Když mají kašel nebo průjem, který se nedaří diagnostikovat klasickými mikrobiologickými technikami, to znamená na misce, pak končí u nás. Ve veterinárním světě je primární pacienta vyléčit, protože jinak ztratíte klienta. Člověk musí být dobrý, aby se uživil.

Laboratoř Tilia.

Má se za to, že koronavirus pochází od netopýrů, a právě proto to patří do naší gesce. Když se nákaza objevila a začala se šířit z Wu-chanu, bylo mi jasné, že je jen otázkou času, než to budeme řešit u nás. Všechno jsme připravili a proto, že jsem lékař a cítím nějakou občanskou povinnost, oznámila jsem na hygienu, že pokud by bylo potřeba, jsme připravení testy provádět a jsme k dispozici. I pokud by epidemie jen prosvištěla, budeme potřebovat zjistit, jestli nezůstala rezervoárová zvířata, jestli virus nezůstal v kočkách, psech nebo prasatech. Do veterinárního světa to prostě patří a dřív nebo později to bude veterina, kdo to bude muset kontrolovat.

Lidovky.cz: Najít na internetu soukromou laboratoř, která testuje na koronavirus, není zrovna jednoduché. Jak vás vlastně našli ti první pacienti?

Všichni nás kontaktovali proto, že je na nás odkázali z příslušné spádové hygienické stanice. Nikoho jsem sama nenaháněla. Na hygieně měli informaci, že můžeme testovat neindikované lidi, kterým testy neudělali v nemocnici. Zdálo se, že je všechno v pohodě. Když jsme odhalili dva pozitivní případy, spustilo se všechno to negativní kolem naší laboratoře.

Lidovky.cz: Kolik pacientů jste stihli vyšetřit?

Bylo jich přes třicet.

Lidovky.cz: Od pátku bude provádět vyšetření pro samoplátce i Fakultní nemocnice v Motole, kde to bude stát 3020 korun. Vy jste účtovali polovinu. Čím to je?

Celý veterinární sektor je privátní a funguje v něm nějaká cenotvorba. Je to dané mezinárodně. Laboratoře, které se věnují molekulární biologii, mají stanovené ceny za daná vyšetření.

Lidovky.cz: A kdo je stanoví?

Jsou nějaké náklady na vyšetření, to, co laboratoř potřebuje, a kupní síla obyvatelstva. To všechno se zohlední, ale je v tom skryto v podstatě všechno, co laboratoř k vyšetření potřebuje. Humánní medicína je pekelně drahá, na pojišťovnu je vše dražší. Soukromý sektor se to snaží minimalizovat.

U nás v laboratoři navíc máme velice pokročilé technologie, takže se nám daří věci dělat velice efektivně. Jsme jedni z nejlepších, kdo takové věci umí, přesto nevím, proč bychom to měli nabízet za takové nehorázné částky. Jen doufám, že laboratoř nebudu muset zavřít proto, že kontrola řekne, že nemám vrstvu omítky deset milimetrů, ale devět a půl.

Lidovky.cz: Proč předpokládáte, že k vám teď dorazí nějaká kontrola?

Konkrétní zdroj vám neřeknu, ale poté, co proběhla celá ta záležitost s panem ministrem Vojtěchem, kdy to vypadalo, že jsem nemehlo, neumím pracovat, jsem v karanténě a bůh ví co, jsem myslela, že to všechno skončilo. Hned druhý den mi ale pár přátel, kteří pracují na ministerstvu zdravotnictví, nezávisle na sobě řeklo, ať si dám pozor, že se na nás chystají kontroly. Na to mají samozřejmě právo, jenom je zvláštní, když ta informace přijde po zmíněném extempore.

Lidovky.cz: Už k vám nějaká kontrola přišla?

Ne, ale máme pro ně dveře otevřené. V soukromém sektoru probíhají kontroly neustále, ve státním se jen tak nevidí. Jsme na to připravení. Dělám to takovou řadu let, že mi je to jedno. Mohou přijít klidně zítra.

Lidovky: Když jsme spolu mluvili na konci minulého týdne, říkala jste, že vám volají desítky lidí denně s tím, že chtějí vyšetřit. Ozývají se pořád?

Teď jsou to tak stovky lidí. Neustále mi někdo volá a vypadám jako nezdvořák, který nezvedá telefon. Takové množství emailů, telefonátů a textových zpráv už se ani nedá vyřídit.

Lidovky.cz: Když si to člověk spočítá, je to poměrně velký ušlý zisk. Až epidemie odezní, neplánujete podniknout nějaké právní kroky?

Ne, chci hlavně pracovat a ne se s nikým dohadovat. Cílem nebylo se na tom nějak napakovat, ale pomoci. Celé se to zvrhlo. Už bych chtěla mít klid. Jestli to všechno má nějaký důvod, ať to řekne na rovinu. Jenom prosím, jestli by byl někdo tak strašně hodný a odpověděl nám, jestli můžeme, nebo nemůžeme testovat a nečekal na konec lhůty, který na to má. Myslím, že velká část toho všeho je i to, aby někdo lidi uklidnil. A právě to jsme chtěli.