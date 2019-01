Soukup ruší svoje diskuzní pořady na TV Barrandov. Ať se politici polepší, říká

Praha Mediální podnikatel Jaromír Soukup zruší všechny své diskusní pořady. Jak uvedl v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov, důvodem je bezobsažnost toho, co v nich politici říkají. Podle něj se do jeho televize vrátí, "až se polepší". Zmizet z televizních obrazovek by tak mohl Duel Jaromíra Soukupa nebo Aréna Jaromíra Soukupa. O jaké pořady se bude jednat konkrétně, ale majitel televize neupřesnil.

V současné době Jaromír Soukup moderuje na své televizi 11 pořadů v širokém spektru - od zábavy až po politické diskuse. Vlajkovou lodí mezi nimi je čtvrteční Týden s prezidentem. Posledním pořadem, který začal uvádět, byly Moje zprávy plus. Soukupova Empresa Media televizi ovládla v únoru 2013.

Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media tento měsíc také založil politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale, jestli už v květnových volbách do europarlamentu. Soukup se kolem politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu.

Empresa Media vydává mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv. Do Soukupových společností Empresa Media a Médea v září 2015 majetkově vstoupila čínská investiční skupina CEFC, svůj akcionářský podíl Soukupovi vrátila předloni na podzim. V žebříčku nejvlivnějších osobností českých médií, který v roce 2016 zveřejnil magazín Forbes, patřilo Soukupovi osmé místo.