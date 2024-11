Rusko najelo na budování pátých kolon, varoval bezpečnostní poradce Pojar

„Viděli jsme subverzi a myslím si, že ji bohužel uvidíme i v budoucnu, včetně násilných činů na území aliančních zemí a Evropské unie. Doufejme, že ne na našem území, nebo že to bude jenom v omezené míře a že se ruské straně nepodaří dosáhnout toho, co by si přála,“ prohlásil Pojar na mezinárodním semináři o ruské (a dříve sovětské) subverzní, tedy podvratné činnosti proti Evropě.

„Musíme spolupracovat mezinárodně s našimi spojenci, dokonce možná i s některými našimi protivníky, tak, aby nebyli spojenci Ruska a byli blíže nám,“ doporučil poradce předsedy vlády Petra Fialy pro národní bezpečnost.

Lépe podle něj musí spolupracovat i domácí tajné služby a další instituce. „Myslím si, že jako Češi máme v sobě a naší DNA více té fachidiocie, že máme koňské klapky na očích, a že jednotlivé instituce dostatečně nespolupracují mezi sebou. Islamistický terorismus naučil a donutil izraelské zpravodajské služby a další instituce izraelského státu výrazně více spolupracovat, než tomu bylo předtím,“ dal Pojar za příklad hodný k následování Izrael, kde byl dříve velvyslancem.

Na konferenci, která se pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09, předsedy výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka z ODS a ve spolupráci s Ukrajinským institutem v Praze, vystoupí také šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka či ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Vystoupí také představitelé tajných služeb Ukrajiny či bývalý šéf britské Secret Intelligence Service Richard Billing Dearlove.

Rusko používá podobné metody jako bolševici po uchopení moc, řekla Pekarová Adamová

„Téma, kterým se zabýváte, je velmi příhodné a aktuální,“ řekla účastníkům mezinárodní konference předsedkyně Sněmovny a TOP Pekarová Adamová.

„Je to téma vysoce aktuální pro současnou bezpečnost České republiky, celé Evropy a světa. Je zjevné, že dnešní Rusko – ovládané z velké části pohrobky sovětských tajných služeb – používá podobné či mnohdy dokonce úplně stejné metody jako bolševici již záhy po uchopení moci. Ostatně, není vůbec náhodou, že Putinovi je natolik trnem v oku snaha vynášet zločiny bolševiků na světlo,“ uvedla Pekarová Adamová. „Nesmíme ruskou hrozbu podceňovat, musíme jí naopak aktivně jí čelit,“ vyzvala předsedkyně Sněmovny.

Jaryna Jasynevyč, předsedkyně správní rada organizace All-Ukrainian Forum for Democracy (DEMFORUM), jako příklad, jak funguje šíření ruské propagandy, zmínila snahu předvést na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu dokumentární film Rusové ve válce o vojácích agresora, který přepadl Ukrajinu.

Po protestech se festival rozhodl všechny projekce filmu, který natočila kanadská dokumentaristk ruského původu Anastasia Trofimova, zrušit.