„Neoběsili jste mě, tak mě nechte žít.“ Spartakiádní vrah si po propuštění změnil jméno a oženil se

Jiří Straka na snímku z roku 2004, kdy mu byla ústavní léčba změněna na ambulantní. Dnes žije pod cizím jménem. | foto: Archiv Mafra

Hynek Paštěka
  11:14
Jeho hrůzné činy vešly do dějin jako řádění „spartakiádního vraha“, neboť se udály v době, kdy se minulý režim chystal na masovou sportovní akci. Jiří Straka, tehdy šestnáctiletý kluk s dětskou tváří, na jaře 1985 napadl 11 žen, tři z nich podle vyšetřovatelů zavraždil. Televize Nova o vyšetřování tohoto případu natočila šestidílný seriál Metoda Markovič: Straka. Při té příležitosti znovu vydáváme článek z roku 2023 ze seriálu Nejznámější české mordy.

V květnu roku 1985 Prahou obcházel strach. Množila se sexuální napadení žen, případy znásilnění, některé z obětí dokonce přišly o život. V ohrožení bylo dokonce pořádání VI. československé spartakiády, což bylo z hlediska tehdy panujícího režimu něco nepředstavitelného.

Vyšetřovatelé případů pracovali pod obrovským tlakem, nakonec na nich pracovalo okolo dvou set mužů a žen zákona v čele s Jiřím Markovičem. A po obrovském úsilí nakonec pachatele dopadli.

Koho by předtím napadlo, že jím bude teprve šestnáctiletý kluk s dětskou tváří, ale také s enormním sexuálním pudem. A přece tomu tak bylo. Podle spartakiády Jiří Straka získal svoji přezdívku. Společnost si ho bude už navždy pamatovat jako „spartakiádního vraha“.

Straka při rozhovoru ve vězení.
Trojnásobný vrah Jiří Straka při rekonstrukci
Jiří Straka na snímku z roku 2004, kdy mu byla ústavní léčba změněna na ambulantní. Dnes žije pod cizím jménem.
Při rekonstrukci ukazuje Straka na figuríně kriminalistům, jak na oběti útočil
