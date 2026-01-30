V květnu roku 1985 Prahou obcházel strach. Množila se sexuální napadení žen, případy znásilnění, některé z obětí dokonce přišly o život. V ohrožení bylo dokonce pořádání VI. československé spartakiády, což bylo z hlediska tehdy panujícího režimu něco nepředstavitelného.
Seriál Nejznámější české mordy
Vyšetřovatelé případů pracovali pod obrovským tlakem, nakonec na nich pracovalo okolo dvou set mužů a žen zákona v čele s Jiřím Markovičem. A po obrovském úsilí nakonec pachatele dopadli.
Koho by předtím napadlo, že jím bude teprve šestnáctiletý kluk s dětskou tváří, ale také s enormním sexuálním pudem. A přece tomu tak bylo. Podle spartakiády Jiří Straka získal svoji přezdívku. Společnost si ho bude už navždy pamatovat jako „spartakiádního vraha“.