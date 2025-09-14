Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, Piráti, STAN, hnutí Stačilo! a Motoristé. Piráti podle analytiků dokázali doběhnout Starosty a umístili se tak na čtvrté příčce.
Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Koalice SPOLU by skončila druhá a podle analytiků zatím ani při jediném letošním průzkumu neměla dostatek hlasů pro sestavení vlády.

Souboj o třetí příčku si drží už delší dobu SPD, které jde do říjnových voleb společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO, získalo 12,5 procenta hlasů.

Hned za SPD jsou Piráti, kandidující se Zelenými, kteří získali rovných deset procent. Stejně jako hnutí STAN. Podle analytiků ale dochází k tomu, že Piráti Starosty dorovnali a nyní se drží na vyšší příčce než jejich bývalý koaliční partner.

Do Sněmovny by se dostalo ještě uskupení Stačilo!, které získalo 7,4 % a Motoristé, kteří by získali 6 procent a překročili by tak pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Sněmovny.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

