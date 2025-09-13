„Peníze jí nevadí, ale ze své písně má trauma.“ SPD se ohradila proti Kohoutové

Hnutí SPD Tomia Okamury se ve vyjádření ohradilo proti slovům zpěvačky Bereniky Kohoutové. Té se nelíbilo použití její hudby při předvolební akci strany a uvedla, že podnikne právní kroky. „Prostřednictvím Ochranného svazu autorů(OSA) inkasuje peníze právě za to, že se její písně mohou hrát na veřejných akcích. Peníze od OSA jí tedy nevadí, ale slyšet za ně vlastní píseň je pro ni zřejmě trauma,“ uvedlo hnutí SPD.
Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová

„Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda,“ napsala na Instagramu v pátek večer Kohoutová.

S jejím vyjádřením však nesouhlasí hnutí SPD, které se k situaci v sobotu pro redakci iDNES.cz vyjádřilo také. „Veškeré poplatky za veřejnou produkci hudby byly řádně uhrazeny prostřednictvím Ochranného svazu autorů (OSA), a tedy použití skladby bylo zcela legální a v souladu s platnými autorskými předpisy. Přesto respektujeme přání paní Kohoutové a pořadatelská agentura její skladby na dalších akcích již reprodukovat nebude,“ stojí v prohlášení, které zaslala redakci mluvčí hnutí Lenka Čejková.

Kohoutová ve svém původním příspěvku uvedla, že se od kroků a fungování hnutí SPD distancuje a považuje použití písně bez jejího souhlasu a licence za nepřijatelné. Chce také podniknout právní kroky.

„Mrzí nás, že paní Kohoutová nyní veřejně vyvolává dojem, že došlo k porušení jejích práv, ačkoliv sama velmi dobře ví, že prostřednictvím OSA inkasuje autorské honoráře právě za to, že se její písně mohou hrát na veřejných akcích. Peníze od OSA jí tedy nevadí, ale slyšet za ně vlastní píseň je pro ni zřejmě trauma,“ uvádí v odpovědi SPD.

Ochranný svaz autorský (OSA) je spolek, který od ministerstva kultury České republiky získal statut takzvaného kolektivního správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. Od občanů, podnikatelů, obcí či pořadatelů kulturních akcí vybírá poplatky pro autory, které zastupuje.

