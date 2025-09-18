Muslimové žalují SPD kvůli billboardům s ženou v burce. Jde o hanobení, tvrdí

Autor:
  12:26aktualizováno  12:26
Čeští muslimové podali žalobu na SPD kvůli předvolebnímu billboardu, na kterém hnutí zobrazuje zahalenou ženu s odkazem na současné vládní strany. Podle jejich advokáta vytváří kampaň zavádějící dojem, že muslimové ohrožují bezpečnost a práva ostatních.
SPD spustilo billboardovou kampaň Pevnost Česko!

SPD spustilo billboardovou kampaň Pevnost Česko! | foto: Facebook Tomio Okamura

„Jde o paušalizaci, hanobení vycházející čistě z náboženské příslušnosti žalobce. Kampaň vytváří o muslimech zavádějící dojem, že ohrožují bezpečnost a práva ostatních. Je to nepravdivé a nepodložené tvrzení,“ popsal advokát Leonid Kušnarenko Deníku N, který o žalobě informoval. Redakce iDNES.cz shání vyjádření SPD.

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025)
Na nejnovějším billboardu SPD je nápis „Jaké chcete Česko?“. Na jedné straně je zahalená v muslimské burce a pod ní loga ODS, Starostů a Pirátů. Na druhé straně je žena bez burky a v tílku s logem SPD.

Kušnarenko v Česku často zastupuje příslušníky muslimské menšiny. Nyní sepsal žalobu a žádost o předběžné opatření a předběžné projednání a podal ho k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Ten podle jeho mluvčí Marianny Marcinkové rozhodne o předběžném opatření do sedmi dnů od podání návrhu.

„Žalovaný (SPD) přímo zasahuje důstojnost, čest a dobrou pověst žalobce. Snižuje vážnost muslimů ve společnosti. Žalobce se kampaní cítí veřejně ponížen, dehonestován a ohrožen. Je vykreslovaný jako součást utajeného civilizačního nebezpečí a žalobce to subjektivně vnímá jako velmi intenzivní újmu na své osobní cti,“ uvedl Deník N k obsahu žaloby.

Kušnarenko dodal, že SPD straší veřejnost muslimskou hrozbou. Muslimská menšina je přitom podle zpráv o extremismu a Bezpečnostní informační služby mírná a nepředstavuje nebezpečí.

Pevnost Česko

Šéf hnutí Tomio Okamura při prezentaci billboardu na sociálních sítích uvedl, že přes české hranice nepronikne ani jeden migrant. „Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ uvedl dále šéf SPD.

„Pokud s námi souhlasíte, foťte se u tohoto billboardu a fotku dejte na své sociální sítě. Dejte najevo, jaké Česko chcete,“ vyzval v příspěvku.

Pevnost Česko! je podle něj plán SPD, který zajistí ochranu hranic v případě potřeby. „Přes naše hranice nepronikne ani jeden migrant. Naše země, naše pravidla. Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ slibuje dále předseda SPD.

Podobný billboard v minulosti využila například španělská ultrapravicová strana Vox před tamními parlamentními volbami.

Okamura a SPD již čelí obžalobě za předchozí billboardy s „chirurgem z dovozu“ černé pleti.

Volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

