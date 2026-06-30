Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakonec sám řád poslal zpět do Polska prezidentovi Karlovi Nawrockému.
Polských řádů se pak ve jménu solidarity se Zelenským v sobotu zřekli bývalí ukrajinští prezidenti Leonid Kučma a Viktor Juščenko. Kučma vyjádřil přesvědčení, že nepřátelské gesto Nawrockého nemůže zničit vše, co se v ukrajinsko-polských vztazích podařilo zlepšit.
Nawrocki se rozhodl Řád bílé orlice odebrat, když Zelenskyj podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy ve válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA).
„Nemůžeme mlčet k tomu, když náš nejvyšší státní řád drží člověk, který pojmenovává vojenské jednotky po nacistických zrůdách,“ řekl Rajchl.
Lidovci doufají, že ANO a Motoristé sobě budou mít dost rozumu, aby nápad SPD zastavily
„Bohužel je to další z řady zástupných témat,“ reagoval na nápad vládní SPD první místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Doufá, že budou mít Motoristé sobě a hnutí ANO dost rozumu, aby nápad SPD zastavily.
Ukrajina se od února roku 2022 brání ruské agresi, kterou rozpoutal režim Vladimira Putina.
Úmysl vyznamenat Zelenského poprvé veřejně vyhlásil bývalý prezident Miloš Zeman v březnu 2022, jen pár dnů poté, kdy Rusko přepadlo celou Ukrajinu. Podle Zemana projevil prezident Ukrajiny odvahu a statečnost, když odmítl opustit svou zemi. „Třebaže mu Spojené státy nabízely evakuaci, zůstal v hlavním městě své země, odkud řídí její obranu,“ řekl Zeman.
Řád bílého lva I. třídy za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky pak bývalý prezident Miloš Zeman prezidentovi Ukrajiny udělil v říjnu 2022.
Hnutí SPD, které bylo tehdy v opozici, jako jediné parlamentní uskupení nepodporovalo kroky tehdejší vlády Petra Fialy na pomoc Ukrajině.
Nyní, už jako vládní uskupení, bez jehož hlasů nemá premiér Andrej Babiš většinu ve Sněmovně, tlačí SPD na co nejpřísnější pravidla pro uprchlíky z Ruskem přepadené Ukrajiny. Na území Česka je nyní téměř 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou před Putinovou válkou.