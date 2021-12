SPD chce řešit ‚zrušení Vánoc‘. Strana má políčeno na maltskou eurokomisařku

„Domníváme se, že Vánoce jsou jedním ze dvou největších křesťanských svátků v Evropě, který slaví nejen praktikující křesťané, ale i drtivá většina obyvatel v celé západní Evropě,“ řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který se zaštítil i tím, že návrh kritizoval také papež František.

Podle vyjádření SPD se Dalliová pokusila o redefinici Vánoc, a to by vedlo k jejich zrušení. „Považujeme to za útok na identitu evropských základů a domníváme se, že by takovýto útok měla odsoudit každá vláda v Evropě,“ dodal Foldyna, podle kterého se o zrušení Vánoc nepokusili „ani bolševici, ani fašisti“.

Hnutí SPD oznámilo, že chce událost projednat v českém parlamentu a žádá vládu ČR, aby vyzval vládu Malty k okamžitému stažení eurokomisařky Dalliové.

„Domníváme se, že ani Bolševici ani Fašisti se nepokusili zrušit Vánoce v Evropě. Pokusila se o to jenom evropská komisařka, to znamená úřednice, která má Evropě sloužit.“

„Jde tady o jednu věc, o jeden pokus. Příště se jim to může povést. My to nechceme a nedovolíme to,“ pokračoval Foldyna.

Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová představila na 32 stránkách příručky své rady, jak mají její úředníci hovořit „korektním“ jazykem.

Podle unijních „pokynů pro inkluzivní komunikaci“ je třeba zcela nevhodné hovořit o „vánočním čase“, protože ne každý v Evropě je křesťan, a tudíž se tím někdo může cítit zraněn. Tento interní dokument podle italského listu Il Giornale radí mluvit jednoduše o „volnu“ či „dovolené“.

Vyjádřil se i Vatikán. „Samozřejmě víme, že Evropa vděčí za svou existenci a svou identitu četným vlivům, ale nemůžeme zapomenout, že jedním z hlavních příspěvků bylo samotné křesťanství,“ prohlásil kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.