SPD chce kvůli Dozimetru zrušit STAN a TOP 09. Podá podnět k jejich rozpuštění

„Chápeme, že SPD si už brousí zuby na dobu, kdy budou společně s komunisty chtít zakazovat politické strany. Ale ta doba ještě nenastala. A proto musíme všechny prodemokratické strany zabojovat o to, abychom po sněmovních volbách společně měli magickou stojedničku a o vině nebo nevině dál rozhodovaly nezávislé soudy, ne stranické sekretariáty,“ sdělil v reakci předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr v úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí.
Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Ze svědků chce soudce v kauze vyslechnout mimo jiné náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09), Pospíšilova asistenta Jiřího Fremra, v kauze nyní obviněného bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka, někdejšího předsedu představenstva dopravního podniku Petra Witowského či senátorku Hanu Kordovou Marvanovou.
Plán podat podnět na zrušení politických subjektů necelé dva týdny před sněmovními volbami odůvodnilo SPD tím, že STAN i TOP 09 podle něho na svou činnost inkasovaly značné finanční prostředky z korupčních aktivit týkajících se pražského dopravního podniku i dalších městských firem.
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v reakci na případ v roce 2022 zpřísnilo pravidla pro dary. Zastavilo přijímání darů od právnických osob a odevzdalo na dobročinné účely část darů, které externí firma vyhodnotila jako potenciálně rizikové ve spojení s některými z aktérů kauzy Dozimetr.
Svou kauzu musí řešit také Okamurova SPD. Okamura i hnutí čelí obžalobě za podněcování k nenávisti. Případ souvisí s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí černé pleti s nožem v ruce. Sněmovna kvůli případu vydala Okamuru k trestnímu stíhání. Politik to považuje za pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.