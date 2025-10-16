Zařazení SPD do zprávy o extremismu porušilo práva hnutí, rozhodl soud

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Pravomocně to potvrdil odvolací Městský soud v Praze. Omluvu soud hnutí nepřiznal.

SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.

Právní zástupce SPD Adam Batuna rozhodnutí odvolacího soudu uvítal. Soudkyně podle něj konstatovala, že u žádného z výroků, které se ve sledovaném období ze strany SPD objevily, nebyly shledány prvky xenofobie, extremismu nebo předsudečné nenávisti. Zástupce ministerstva vnitra Lubomír Janků novinářům řekl, že ministerstvo rozhodnutí respektuje, vyčká na písemné odůvodnění rozsudku. Poté zváží případné podání dovolání.

