SPD navrhuje růst příspěvku na péči i rodičovského příspěvku pro víc dětí

  10:22
Hnutí SPD navrhuje na koaličním jednání navýšení příspěvku na péči. „U osob nad 18 let z 1300 korun na 2700 korun v prvním stupni, ve druhém stupni z 5400 korun na 6900 korun, u dětí v prvním stupni ze 4900 korun na 5500 korun, ve druhém stupni z 8200 na 9400 korun,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Stálo by to podle něj 1,5 miliardy. „SPD kladlo vždy důraz na postižené spoluobčany,“ řekl šéf SPD.

Rodičovský příspěvek by podle něj měl vzrůst na 400 tisíc korun nejen pro děti, které se teprve narodí, ale i pro ty děti, které se už narodily. „My přece chceme, aby se rodily děti,“ řekl Okamura.

„Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“,“ píše vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení.

