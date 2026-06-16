„Samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskusi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i tu obsahovou,“ řekl v úterý Nerušil v pořadu Pro a Proti na Českém rozhlase Plus.
Jeho výrok pobouřil nejen opozici, ale i vedení institucí. „Veřejné tajemství kolem podstaty změn v ČT a ČRo už není tajemství,“ napsal na síť X šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal.
Poslanec následně pro iDNES.cz upřesnil, že pod posílením kontroly obsahové stránky médií veřejné služby nemyslí zásahy do tvorby vysílání. „To politikům nepřísluší a nepřísluší to ani mediální radě,“ uvedl.
Podle něj by ale měly mít Rada České televize a Rada Českého rozhlasu širší přístup k vysílacím datům, aby mohly zpětně vyhodnocovat, zda odvysílaný obsah splňuje zákonné požadavky na objektivitu a vyváženost. „Nikoliv aby zasahovaly do skladby a tvorby programu. To ani ze zákona dělat nemohou,“ zopakoval.
Jako příklad zmínil seznamy hostů jednotlivých pořadů. „Když se Rada České televize dotazovala, kdo byl pozván do diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce, tak odpovědí bylo, že takovým seznamem Česká televize nedisponuje. Ona jím samozřejmě disponuje, jen ho nechtěla vydat,“ sdělil.
„Co s tím budou dělat, je na nich.“
Podle Nerušila by tak rady měly mít větší přístup k materiálu. „Co s tím pak budou dělat, je na nich. Od toho tam ti radní v pozici odborníků sedí,“ uzavřel pro iDNES.cz. Radu přitom volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát.
Rada ČT začátkem června částečně obměnila své složení. Šest nových členů zvolili právě poslanci včetně poslaneckého klubu SPD.
Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast „Sorry, jako!“ s předsedou ANO premiérem Andrejem Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.
Všechny prosadila koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, jen pro Chalupského byli také poslanci ODS a hnutí STAN.
Babiš do obsahu mluvit nechce
Babiš zásah do obsahu veřejnoprávních médií před pár dny odmítl. „Nechceme mluvit do obsahu ani tato média ovládnout, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby občanům už nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, kdy lidé neměli na výběr,“ tvrdil.
Vláda v pondělí rozhodla o zrušení poplatků. Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování obou médií ohlásili stávku. Bouří se i opozice.
Nyní domácnosti platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje i na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.