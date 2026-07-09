„Nejlepší by bylo nedat Ukrajincům nic.“ V SPD to vře kvůli zbraním pro Kyjev

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  17:42aktualizováno  18:07
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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Ve vládní koalici panuje napětí, které vyvolal plán ministra zahraniční Petra Macinky na zapojení Česka do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny. Velmi odmítavě se k tomu postavil šéf SPD Tomio Okamura, který chce věc řešit v pátek na koaliční radě. Další poslanci za SPD oslovení redakcí iDNES.cz napětí mírní. Trikolora a PRO, které jsou součástí klubu SPD, naopak vyslaly ostrý vzkaz.

Poslanec Jaroslav Foldyna za SPD vedl s ministrem zahraničí Petrem Macinku z Motoristů sobě na téma krátký rozhovor. „Pan Macinka dal prachy vyčleněné Ukrajině Spojeným státům, které pomoc zařídí,“ komentoval to pro redakci iDNES.cz Foldyna s tím, že je taková možnost optimálnější a transparentnější, než aby peníze putovaly Ukrajincům přímo.

„Ale nejlepší by bylo, kdybychom nedali nic,“ dodal Foldyna. Případné opuštění vládní koalice by však ze strany SPD bylo podle něj v této chvíli neuvážené.

Odchod z vlády momentálně nehrozí ani podle dalšího poslance za SPD Radka Kotena. „Je to spíš zbožné přání opozičních politiků,“ míní. Věří, že koalice ANO, SPD a Motoristů na pátečním jednání problematiku zapojení Česka do programu PURL vyřeší.

Redakce shání vyjádření i dalších poslanců z hnutí SPD a zástupců jeho dalších menších koaličních partnerů, tedy Trikolory, PRO a Svobodných. Oslovila také trojici ministrů za SPD.

Ministr obrany Jaromír Zůna ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že o rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu před odletem na summit NATO nevěděl. Jde podle něj ale jen o symbolickou částku. Vláda dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.

Prekérní situace, zuří Okamura

Zapojení do programu PURL, který slouží členským státům NATO k nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu, avizoval Macinka tento týden před odletem na summit v Ankaře. Ministerstvo zahraniční chce do iniciativy přesunout část svých mandatorních výdajů. Tento záměr ovšem pobouřil Okamuru. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po skončení summitu řekl, že to Okamurovi vysvětlí.

„Hnutí SPD zásadně nesouhlasí, aby se Česká republika podílela z peněz českých občanů na iniciativně, v jejímž rámci budou evropské země financovat americké zbraně určené pro Ukrajinu,“ prohlásil Okamura. Situaci označil za „prekérní“, neboť peníze byly podle jeho informací do programu již zaslány.

„Nepřál bych si, aby se to někdy opakovalo,“ řekl dále Okamura, který by byl podle svých slov rád, aby se programové prohlášení dodržovalo i v takovýchto situacích. Výsledky pátečního jednání nechtěl předjímat, podle něj se však jedná o pravidelnou koaliční radu svolanou už v minulém týdnu.

Už žádné peníze pro oligarchy, reaguje Rajchl

Ostré vyjádření zveřejnilo hnutí Trikolora, jehož členové byli spolu se Svobodnými a PRO na kandidátkách SPD pro volby do Sněmovny. “Trikolora zásadně odmítá, aby se Česká republika jakkoli podílela na iniciativě PURL, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu,“ stojí ve čtvrtečním prohlášení.

Trikolora dodala, že bude po ministrovi zahraničí požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil. Podle hnutí je nezbytné, aby na podobných krocích byla shoda celé vládní koalice a byly vždy projednány předem.

Stejně negativně se k tomu staví i poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl. „Kategoricky a jednoznačně nesouhlasím s tím, aby jen jedna jediná koruna z českého státního rozpočtu putovala na nákup zbraní na Ukrajinu,“ okomentoval to. Podle Rajchla takové jednání odporuje závazku programového prohlášení vlády, která chce důsledně prosazovat ukončení vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou diplomatickou cestou.

„Budu důrazně požadovat, aby došlo k revizi tohoto rozhodnutí,“ dodal Rajchl s tím, že už žádné peníze na nákup zbraní „pro kyjevské oligarchy“ putovat nebudou.

SPD to vysvětlím, říká Macinka

Ministr zahraničí se po skončení čtvrteční tiskové konference nechal slyšet, že je poslancům z hnutí SPD připravený vysvětlit, jak to se zapojením do iniciativy PURL je. Podle Macinky je navíc příspěvek Česka ve srovnání s ostatními zahraničními přispěvateli zanedbatelný a symbolický. Podle jeho slov to není tak, že by vláda nečekaně své názory změnila.

„Na summitu jsem měl omezenou možnost to komunikovat, jednání byla často tajná a pohyboval jsem tam bez mobilu a elektroniky“ reagoval ministr s tím, že Okamurově rozhořčení rozumí i vzhledem k některým titulkům webů, které sám označil za alternativní a dezinformační. „Vážím si spolupráce s SPD a vztahů, které s nimi máme. Poté, co ta jednání skončila, tak jsem po telefonu vysvětloval, jak je to v reálu,“ uvedl.

„Žádné zbraně a ani peníze neposíláme, je to složitější, je to jinak. Jsem připraven se o tom s poslanci SPD bavit. Rozumím, že se na ně obrací voliči, kteří to nechápou,“ zmínil Macinka.

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