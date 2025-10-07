Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Třeba dvě ministerstva bychom rádi měli. Měli bychom zájem o ministerstvo vnitra. Pokud jde o zemědělství, i to by bylo k diskuzi,“ uvedl Okamura.
„Žádné další informace nemám,“ řekl Okamura s tím, že SPD zatím neví detaily toho, jaká ministerská křesla hnutí získá a kdo je obsadí. Zopakoval, že SPD chce být přímou součástí vlády a na ministerská křesla by Okamura preferoval odborníky.
„Resorty Motoristů nemohu komentovat, protože jsem u těch jednání nebyl,“ dodal s tím, že s šéfem Motoristů Petrem Macinkou a šéfem hnutí ANO je v intenzivním kontaktu.
Předsedou poslaneckého klubu se na jednání znovu stal Radim Fiala. „Čeká nás nové, doufám čtyřleté období poslaneckého klubu SPD,“ řekl Fiala s tím, na jednání hnutí řešilo formální záležitosti. „Řekli jsme si, kdo má jakou odbornost,“ dodal s tím, že hnutí předalo seznam s tím, kteří poslanci by chtěli do jakého výboru. Podrobnosti odmítl přiblížit.
„Chceme místo ve vedení Sněmovny,“ pokračoval s tím, že je potřeba počkat na výsledky vyjednávání, a proto nebude sdělovat podrobnosti.
„Atmosféra byla skvělá a těšíme se na další spolupráci,“ řekl šéf hnutí Tomio Okamura.
Přicházím s papírem a Kofolou, řekl Ševčík
O čem konkrétně budou poslanci SPD jednat, novinářům mluvčí ani členové strany nechtěli sdělit. „Určitě si budeme říkat informace ohledně dosavadního vyjednávání a budeme se bavit o strategii, jak dál,“ uvedl při příchodu nový poslanec Jindřich Rajchl a ocenil že dosavadní jednání probíhají rychle.
„Přicházím s papírem a kofolou,“ řekl novinářům další nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „Budu hlavně naslouchat,“ dodal.
O SPD a možných ministerských postech mluvil v úterý také šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém videu na sociálních sítích.
„V té vládě by mělo mít SPD nějaký počet ministerstev, kde chtějí mít experty,“ upřesnil předseda hnutí ANO ve videu. Naproti tomu Motoristé chtějí mít v čele resortů svoje politiky, kteří byli zvoleni z kandidátních listin.
Že se směrem k ministerským postům uvažuje v SPD pouze o lidech mimo sněmovní lavice, potvrdili pro iDNES.cz i straníci Okamurova hnutí. „Ti, co se stali poslanci, nebudou ministry, funkce se nebudou dělit. Nebude se sedět takzvaně na dvou židlích. V tomto směru je to kategoricky dané. Nominanti budou zvnějšku Sněmovny,“ řekl končící poslanec Zdeněk Kettner.