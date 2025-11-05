Smířlivý Okamura. Jeho zvolení ukázalo jednotu nové vládní koalice, říká politolog

Zvolení předsedy hnutí SPD Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny podle politologů potvrdilo soudržnost nové vládní koalice. „Šlo o první skutečný test její jednoty, který dopadl úspěšně,“ uvedl Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podobně se v České televizi vyjádřil i Daniel Šárovec z UJEP v Ústí nad Labem.
Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)

Okamura jako kandidát nastupující koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů porazil nominanta KDU-ČSL Jana Bartoška v dnešní tajné volbě na ustavující schůzi dolní komory. Předseda SPD získal 107 poslaneckých hlasů ze 197 odevzdaných. Ke zvolení bylo nutných nejméně 99 hlasů. Bartoška volilo 81 poslanců.

„Nenaplnily se hrozby skupin rebelujících poslanců, z čehož je patrné, že nová koalice začíná jako jednotná,“ podotkl Michal. Okamura dnes podle něj vystupoval smířlivě. „Je otázka, jak funkci pojme. Neumím si ho v této nadstranické pozici příliš představit zejména proto, že jeho pozice je přímo spojená se stranou, kterou reprezentuje. SPD rovná se Tomio Okamura, konfrontační a radikální,“ dodal politolog.

Šárovec v ČT podotkl, že pro Okamuru není role ve vedení Sněmovny zcela nová, mezi lety 2017 až 2021 byl místopředsedou. V čele dolní komory se od něj podle experta očekává nadstranický postoj.

Pokud bude někdo porušovat jednací řád, bude muset zasáhnout i proti spolustraníkovi, poznamenal. „Předpokládám, že bude muset být umírněnější, než jak jsme ho viděli v tom předchozím volebním období, kdy se vyžíval v obstrukcích a tvrdé kritice končící vlády Petra Fialy (ODS),“ doplnil.

