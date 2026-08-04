SPD posílá do voleb i Nečase, který vedl stranu bývalého prezidenta Zemana

  12:05aktualizováno  12:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Lubomír Nečas (SPD) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vládní hnutí SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Pomoci ji k tomu má i lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl svého času i lékařem bývalé hlavy státu. Nyní je krajským zastupitelem za SPD ve Zlínském kraji.

Jeho soupeři budou za ANO jako nestraník bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či současný senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Goláň.

Hnutí SPD oficiálně zveřejnilo své kandidáty v úterý dopoledne.

V Olomouci bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek. Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.

Senát zkusí Koten i synovec šestinásobného vítěze Rallye Dakar v kamionech Loprais

Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.

Na Pelhřimovsku bude za SPD kandidovat podnikatelka, spolumajitelka společnosti Presstechnik Lucie Pavlů Řádová. Jejími soupeři budou za ODS starosta Pelhřimova Ladislav Med a za ANO jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

V Ostravě bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat Milan Loprais, synovec slavného závodníka a šestinásobného vítěze automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů Karla Lopraise, a bratr závodníka Aleše Lopraise. Milan Loprais je investiční poradce a ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval za stranu PRO, jejíž předseda Jindřich Rajchl je nyní ve Sněmovně jako poslanec za SPD.

Koho nominovalo hnutí SPD do Senátu

ChebIvan Reis, hudebník,živnostník
LounyVladislav Hrbáček, fyzioterapeut,zastupitel města Žatec
Plzeň-městoJúlius Líška, manažer v mezinárodní společnosti
StrakoniceMiroslav Ušatý, starosta obce Albrechtice nad Vltavou
PelhřimovLucie Pavlů Řádová, lektorka jazyků, obchodní manažerka PříbramJosef Šorna, lékař
Praha 5Pavel Spirov, vysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovník
Praha 9Bedřich Laube, zastupitel MČ Praha 9, podnikatel v autoprůmyslu KladnoMarcela Machalová, pedagog, manažerka distančního studia,zastupitelka města Kladna
TrutnovRadek Mráz, pracovník expedice,zastupitel města Úpice
Kolín Antonín Dušek, ministerský rada, manažer ve výrobě
Hradec KrálovéIvan Picek, IT specialista,zastupitel města Hradec Králové Žďár nad SázavouRadek Koten, poslanec, krajský zastupitel,zastupitel městyse Vojnův Městec
Brno-městoJaroslav Turánek, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog
PřerovDan Chromec, radní Olomouckého kraje,zastupitel města Přerov OlomoucPavel Jelínek, náměstek hejtmana,zastupitel města Olomouc Frýdek-MístekTomáš Krpel, pedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek
Ostrava-městoMilan Loprais, investiční poradce
Karviná Pavel Staněk, člen rady kraje, místostarosta města Rychvald
ZlínLubomír Nečas, praktický a tělovýchovný lékař, krajský zastupitel, hlavní lékař rally
Uherské HradištěDavid Skyba, jednatel ve vzdělávací společnosti, lektor a kouč

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.