Vládní hnutí SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Pomoci ji k tomu má i lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl svého času i lékařem bývalé hlavy státu. Nyní je krajským zastupitelem za SPD ve Zlínském kraji.
Jeho soupeři budou za ANO jako nestraník bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či současný senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Goláň.
Hnutí SPD oficiálně zveřejnilo své kandidáty v úterý dopoledne.
V Olomouci bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek. Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.
Senát zkusí Koten i synovec šestinásobného vítěze Rallye Dakar v kamionech Loprais
Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.
Na Pelhřimovsku bude za SPD kandidovat podnikatelka, spolumajitelka společnosti Presstechnik Lucie Pavlů Řádová. Jejími soupeři budou za ODS starosta Pelhřimova Ladislav Med a za ANO jindřichohradecký starosta Michal Kozár.
V Ostravě bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat Milan Loprais, synovec slavného závodníka a šestinásobného vítěze automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů Karla Lopraise, a bratr závodníka Aleše Lopraise. Milan Loprais je investiční poradce a ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval za stranu PRO, jejíž předseda Jindřich Rajchl je nyní ve Sněmovně jako poslanec za SPD.
Koho nominovalo hnutí SPD do Senátu
Cheb – Ivan Reis, hudebník,živnostník
Louny – Vladislav Hrbáček, fyzioterapeut,zastupitel města Žatec
Plzeň-město – Július Líška, manažer v mezinárodní společnosti
Strakonice – Miroslav Ušatý, starosta obce Albrechtice nad Vltavou
Pelhřimov – Lucie Pavlů Řádová, lektorka jazyků, obchodní manažerka Příbram – Josef Šorna, lékař
Praha 5 – Pavel Spirov, vysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovník
Praha 9 – Bedřich Laube, zastupitel MČ Praha 9, podnikatel v autoprůmyslu Kladno – Marcela Machalová, pedagog, manažerka distančního studia,zastupitelka města Kladna
Trutnov – Radek Mráz, pracovník expedice,zastupitel města Úpice
Kolín – Antonín Dušek, ministerský rada, manažer ve výrobě
Hradec Králové – Ivan Picek, IT specialista,zastupitel města Hradec Králové Žďár nad Sázavou – Radek Koten, poslanec, krajský zastupitel,zastupitel městyse Vojnův Městec
Brno-město – Jaroslav Turánek, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog
Přerov – Dan Chromec, radní Olomouckého kraje,zastupitel města Přerov Olomouc – Pavel Jelínek, náměstek hejtmana,zastupitel města Olomouc Frýdek-Místek – Tomáš Krpel, pedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek
Ostrava-město – Milan Loprais, investiční poradce
Karviná – Pavel Staněk, člen rady kraje, místostarosta města Rychvald
Zlín – Lubomír Nečas, praktický a tělovýchovný lékař, krajský zastupitel, hlavní lékař rally
Uherské Hradiště – David Skyba, jednatel ve vzdělávací společnosti, lektor a kouč