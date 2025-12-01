Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

V pražské organizaci SPD to vře. Podle předsedy klubu zastupitelů SPD na Praze 10 Petra Kopeckého při čtvrteční volbě šéfa buňky hnutí v hlavním městě došlo k falšování hlasů. Nejvíce jich získal současný předseda Josef Nerušil, který ale obvinění z podvodu odmítá. Situaci bude řešit předsednictvo SPD.

Josef Nerušil | foto: SPD

Informaci o neshodách v pražské SPD a otevřeném dopise, který spolustraníkům poslal Kopecký, zveřejnil web Forum 24. Rozhodl se tak po čtvrteční konferenci pražské organizace SPD, kde si členové mimo jiné vybírali svého předsedu.

„Máme pár dní po chaoticky a amatérsky vedené konferenci pražské SPD, která byla pro nejasnosti, skandální průběh volby předsedy a nejspíše podvody s hlasovacími lístky na místě přerušena, neboť hrozilo možná i policejní vyšetřování,“ píše Kopecký v otevřeném dopise.

„Stali jsme se svědky toho, co je v SPD neslýchané a připomíná to praktiky ČSSD z devadesátek, tzv. ‚velrybářství‘ a ‚černé duše‘,“ dodává Kopecký v reakci na průběh hlasování.

„Já to považuji za lži. Nic se nefalšovalo, žádné černé duše v Praze nemáme,“ reaguje na otevřený dopis pro iDNES.cz Josef Nerušil, někdejší spolupracovník zesnulého kardinála Dominika Duky. Obsah otevřeného dopisu označil za nesmysl. „Je smutné, že má Petr Kopecký potřebu bojovat lhaním,“ dodává.

„Hlasovali neznámí lidé“

Kopecký v dopise podle Forum 24 také píše, že někteří účastníci konference údajně dostali za účast a hlasování pro Nerušila zaplaceno. Část z nich podle něj navíc nebyla z Prahy.

„Máme několik svědectví našich členů, kteří se bavili s naprosto neznámými lidmi na konferenci, kteří hlasovali pro Josefa Nerušila. Ti potvrdili, že v Praze vůbec nebydlí. Jeden byl z Ústí, jeden z Trutnova. Takových tam bylo více,“ napsal Kopecký.

Také to ale Nerušil odmítá. „Všichni naši členové mají trvalé bydliště v Praze, nebo tu alespoň pracují,“ vysvětluje. Zmíněný účastník z Ústí nad Labem je podle Nerušila Pražan, který má na Ústecku chatu. Ten z Trutnova se zase podle něj zdržuje částečně v Praze i na Trutnovsku.

„Jsou to nesmysly. Nechápu, proč někdo vůbec něco takového píše. Pan Kopecký je náš spolustraník a zastupitel, nerozumím tomu, proč má potřebu pomlouvat pražskou organizaci SPD,“ říká Nerušil.

S Kopeckým má podle svých slov dlouhodobě korektní vztah. „Z toho důvodu jsem byl konstrukcí toho dopisu relativně zaskočen,“ dodává.

Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o vyjádření také Petra Kopeckého, do vydání článku ale nereagoval.

Nerušil také říká, že samotný fakt, že na čtvrteční konferenci pražské organizace získal většinu hlasů, ukazuje, že ve straně není žádný tlak na změnu. Podle webu Forum 24 získal ve volbě předsedy 76 hlasů, jeho protikandidát Milan Urban jich získal 56. Volba se ale bude muset opakovat. Podle Nerušila totiž volební komise nesprávně sečetla prezenční listinu.

Celou situaci by mohlo řešit i předsednictvo SPD. „Pražské předsednictvo má podporu, to je vidět na výsledku volby,“ říká k tomu Nerušil.

„Tyto věci si musí vyřešit sama regionální organizace a je to zkouška, zda si právě regionální sdružení dokáže s takovým problémem demokraticky poradit. Primárně je odpovědnost na regionálním klubu a pakliže to nedokáže sám vyřešit, tak se tím bude zabývat předsednictvo celého hnutí,“ řekla iDNES.cz Lenka Čejková, mluvčí šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury.

