„Teď naplno jede SPD.“ Okamura v novém volebním songu křepčí v havajské košili

„Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ napsal k videu Okamura na svém Facebooku. „Slunce svítí, hudba hraje, chvíli neřešíš a jen žiješ. Prostě prázdninový vibe,“ dodal.

Kromě Okamury se v klipu objevují také tváře dalších stran, které se s SPD spojily na kandidátce do Poslanecké sněmovny. Havajskou košili oblékl předseda strany PRO Jindřich Rajchl, šéf Svobodných Libor Vondráček, poslanci SPD Jaroslav Foldyna a Radim Fiala.

V klipu vystupuje také ekonom a bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, který povede kandidátku SPD v Jihomoravském kraji. Sestavu doplňují šéfka Trikolory Zuzana Majerová a ekonomka Markéta Šichtařová.

„Hej! Teď právě naplno jede SPD. Hej! Do vašeho kraje přijede SPD. Ty správný lidi s sebou přivede SPD. Nejlepší změny ihned zavede SPD,“ zpívá se v refrénu.

SPD se už svými písničkami v minulosti proslavilo několikrát. Letos v únoru Okamura zveřejnil skladbu, která oslavuje Česko. Píseň doplňuje klip, který byl vytvořen pomocí umělé inteligence. Je v něm například i Okamura, který hraje na kytaru. Nechybí ani uměle vytvořený zpěvák v kroji a rozpohybovaný „chirurg z dovozu“ z plakátů SPD.

Na předvolební píseň vsadilo hnutí i před sněmovními volbami v roce 2021. Novou hymnu SPD tehdy nazpíval muzikálový zpěvák Petr Kolář. „Za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát,“ pěl.

Předvolebních songů se nebojí ani další strany. Třeba Piráti v roce 2017 zveřejnili píseň Pusťte nás na ně. „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky,“ zpíval za zvuku harmoniky tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš na účet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Do historie předvolebních písní se v roce 2013 zapsal také bývalý odborář Jaromír Dušek, který tehdy kandidoval za Zemanovce. „Jsem Jaromír Dušek a jdu do voleb! Na kandidátce Zemanovců jako číslo dvě,“ rapoval s partou čtyř mladých lidí. Ti mu následně odpovídají: „Jaromír Dušomír, dáme mu mandát, pošleme ho do Sněmovny, ať jim to tam nandá.“

Ve stejném roce vznikla také znělka pro Okamurovo tehdejší hnutí Úsvit přímé demokracie. Jedenáctivteřinovou znělku nazpívalo duo Eva a Vašek. Šlo pouze o přezpívaný název Okamurova hnutí v rytmu skladby Japanese Boy. Tu má ve svém repertoáru také Hana Zagorová, její verze nese název Mimořádná linka Praha–Tokio.