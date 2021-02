SPD se nelíbí nové vyhlášení nouzového stavu. Chce vyvolat hlasování o jeho zrušení

Vláda v neděli na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé České republice nový nouzový stav. Má trvat do 28. února, je ale otázkou, zda neskončí dřív. Minimálně hnutí SPD s ním totiž nesouhlasí.

Vyhlášení nouzového stavu poté, co ho sněmovna odmítla prodloužit, spustilo lavinu otázek, jestli je takový postup vlády v souladu s Ústavou. Sněmovna má podle zákona o bezpečnosti možnost, jak se proti takovému kroku vymezit, pokud cítí, že kabinet obešel její vůli. Konkrétně jde o tento paragraf: „Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.“



To znamená, že by poslanci anulovali nový nouzový stav od počátku, což by mimo jiné vyvolalo žaloby od podnikatelů, jichž se mimořádná opatření vyhlášená od pondělí dotýkají. K testu sněmovnou se schyluje, jak serveru Lidovky.cz sdělil předseda SPD Tomio Okamura, jeho poslanecký klub chce dané hlasování vyvolat.

„SPD se pokusí sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze sněmovny, abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru nedělní rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí sněmovny, v rozporu s Ústavou. Zároveň opakovaně vládě navrhujeme, aby provedla novelu o ochraně veřejného zdraví, která umožňuje chránit ohrožené a rizikové skupiny a udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu,“ řekl serveru Lidovky.cz Okamura.

Na to, aby se návrh dal podat, je potřeba 40 podpisů poslanců, SPD jich má 19. Hlasování sněmovny by mohlo ústavní nejistotu také uhasit: kdyby poslanci o nouzovém stavu hlasovali a nezrušili ho, dostalo by se mu vyšší legitimity a měl by větší šanci přestát soudní přezkum.

Podle vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by mohla SPD pro svůj záměr počítat minimálně s 19 komunistickými hlasy, ale v rámci schůze bude přístup KSČM víc hledět na to, aby se politická krize neprohlubovala.

„Chystáme se na mimořádnou schůzi, která posoudí současnou situaci, kdy hejtmané odmítli odpovědnost a přenesli ji zpět na vládu. Za těchto okolností si nedovedu představit, že by to někdo chtěl vyvolat státní převrat,“ uvedl pro Lidovky.cz Filip.

Předseda Senátu Miloš Vystčil (ODS) už vyjádřil svůj názor, že tak, jak to vláda udělala, to Ústavu obchází. Podle zákona o bezpečnosti může vláda vyhlásit nouzový stav, pokud se vyskytne nebezpečí pro zdraví a životy v rozsahu, který k tomu opravňuje. Sama to smí udělat na třicet dnů, prodlužovat lze jen se souhlasem dolní komory. Ta minulý týden odmítla návrh na prodloužení, a vláda vyhlásila nový nouzový stav. Existují pochyby, vyjádření i ústavními právníky, včetně člena Legislativní rady vlády Jana Wintra, že jde o postup správný a ne o zjevné obejití sněmovny. Vláda využila paragrafu z krizového zákona, kde se praví, že hejtman může kabinet o vyhlášení nouze požádat: z dikce paragrafů ale plyne, že k tomu sáhne až poté, co už měl v kraji vyhlášený stav nebezpečí, a ukázalo se, že na zvládání situace nestačí. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda vyhlásila nouzi na základě nové skutkové podstaty, ale i s tím mají ústavní právníci problém. Podstata je pořád stejná, nezkrocená epidemie koronaviru.

Většina sněmovních stran chce počkat, s čím premiér přijde, jaké nápady předloží – pokud partaje uvidí, že se jednání neposouvají, zvažují i to, že 14 dnů, na nichž se dohodl Babiš a hejtmani, zruší při hlasování sněmovny. Jednání opozice s premiérem se uskuteční v úterý.

„O situaci bude v úterý jednat náš poslanecký klub. Babišova neochota jednat a naslouchat návrhům opozice uvedla zemi do krize. Čísla jsou velmi špatná, máme skoro nejhorší výsledky v Evropě. Včerejší dohoda s hejtmany nic nevyřešila a ani nemohla. Prodloužení nouzového stavu je ústavně pochybné. Náš plán řešení jsme představili. Jsme stále připraveni s vládou jednat a pomoci jí zvládnout situaci, se kterou si neví rady,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda ODS Petr Fiala.

Vyčkává také předvolební koalice Pirátů a STAN, vyložili podmínky, které jsou pro ně nepřekročitelné. Je to urychlené přijeté pandemického zákona, zvláštního předpisu přímo pro situace s rozbujelou infekcí, rychlý a bezpečný návrat dětí do škol, pořádná finanční pomoc firmám i živnostníkům a motivace lidí, aby šli do karantény, potkají-li nakaženého. „To jsou klíčové věci, na kterých nyní pracujeme a na kterých bude stát naše rozhodnutí, které budeme projednávat nejen s našimi hejtmany a odborníky, ale také s dalšími politickými stranami a premiérem,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš. Vít Rakušan, předseda Starostů dodal, že „o (ne)ústavnosti postupu a dalších politických krocích budeme jednat dnes v rámci koalice.“ S výsledným rozhodnutím ale počkají na to, s čím přijde vláda.

O vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, třebaže to nejen opozice uvádí jako stěžejní příčinu vzrůstající společenské frustrace a neochoty podřídit se opatřením, nyní žádná sněmovní strana nehovoří.