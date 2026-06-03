„Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci,“ odůvodnila rozsudek Ivana Tichá, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1.
„Problémem volební kampaně obžalované SPD je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice ‚oni a my‘. Tato polarizace může vést - a podle mého názoru vede - k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob,“ pokračovala.
Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Kauza se týká dvou plakátů. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Státní zástupce David Jachnický zdůraznil, že první plakát vyvolává strach, odpor a pocit ohrožení vůči migrantům negroidní rasy. Druhý pak podle něj stereotypizuje romské etnikum jako nezodpovědné a zneužívající sociální systém.
Obžaloba upozornila, že SPD prostřednictvím svého předsedy prezentovalo tyto plakáty na sociálních sítích, v televizi i na Okamurových setkáních s občany a dále formou velkého banneru na Václavském náměstí v centru Prahy. Jachnický připomněl, že hnutí přitom opakovaně brojí proti tomu, že jej ministerstvo vnitra uvádí ve zprávách o extremismu.
Plakáty jen pojmenovaly společenské otázky, tvrdí advokát
SPD ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 1 zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Soudkyně Tichá chtěla hnutí vyslechnout prostřednictvím zmocněnkyně, ta ale vypovídat odmítla. K obžalobě se tak vyjádřil pouze advokát. Zmocněnkyně poté stručně doplnila, že žádá zproštění obžaloby.
Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinně a že skutky nejsou trestným činem. Tvrzení státního zástupce označil za nepodložená. Plakáty se podle něj snažily pravdivě pojmenovat společenské otázky. „Tehdejší vláda pětikoalice podporovala přijetí migračního paktu EU a znemožňovala přijetí legislativních návrhů, které měly zamezit zneužívání dávek,“ podotkl.
Zpochybnil také odborná vyjádření, která jsou součástí listinných důkazů. Podle něj bylo zadání policie návodné, a proto účelově zkreslilo výsledky. Zmínil, že SPD už pravomocně vyhrála jeden občanskoprávní spor s vnitrem, kdy soud konstatoval, že projevy hnutí nešířily strach ve společnosti.
Jachnický žádal pro SPD o půl milionu vyšší trest, než jaký soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí i na zavrženíhodnou pohnutku a majetkový motiv. „K uvedenému jednání přistoupila obžalovaná proto, aby získala moc, vliv a tím i materiální prospěch,“ konstatoval.
Zdůraznil, že svoboda projevu - i politického - má své hranice. Zmínil paralelu s nacistickým Německem, v němž podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Kvůli této historické zkušenosti podle něj nemůže demokratický stát čekat na to, až se nenávist promění v konkrétní útok.
Stíhání je politické, kritizuje šéf SPD
Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny. Za závažné procesní pochybení pokládal, že hnutí SPD jako takové nikdo nevyslechl prostřednictvím zmocněnce. Kampaň už dříve označil za alegorii.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.
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24. srpna 2025