SPD sleduje volby z luxusního hotelu v Praze, dorazí Okamura i krajští lídři

,
  9:14aktualizováno  9:14
Hnutí SPD bude sledovat sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na Žižkově. Do štábu mimo šéfa SPD Tomia Okamury mají dorazit i další krajští lídři, například Radim Fiala, lídr v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl (PRO) či jednička kandidátky ve Zlínském kraji za Trikoloru Zuzana Majerová.
Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září...

Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí SPD. (9. září 2025)
Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
45 fotografií

Na kandidátkách SPD se o hlasy Čechů uchází celkem tři další uskupení. Mimo SPD jde o zástupce Svobodných, Trikolory a PRO, kteří uzavřeli s Okamurovým hnutím samozvané „vlastenecké spojenectví“.

Podle Okamury se jeho hnutí sjednotilo s menšími stranami kvůli tomu, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici.

Propad hlasů se tehdy týkal i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Přísahy či Trikolory. SPD v posledních sněmovních volbách získalo 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů.

Přestože všechny čtyři subjekty spojují obdobné cíle, objevily se i rozepře. Ještě nedávno hrozilo, že Rajchlovo PRO, zejména kvůli nespokojenosti s nedostatečným zastoupením na kandidátkách, společný projekt opustí. Strana se však rozhodla ve spolupráci pokračovat.

K letošním volbám do Poslanecké sněmovny šlo hnutí s heslem „Jo! Pojďme na to“. Stejně jako před čtyřmi lety SPD sázelo na kontaktní volební kampaň a pořádání jarmarků. Letos SPD za organizaci jarmarků vyplatilo firmě, která je pořádá, téměř čtyři a půl milionu korun.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.