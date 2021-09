Hnutí SPD připustilo spolupráci s ANO. Nevyměníme ale křesla za program, ujišťuje Fiala

„S hnutím ANO jsme měli asi největší shodu v minulém volebním období, častokrát jsme se shodli. Přistupovali bychom k tomu ale podle svého programu. V něm máme věci, které jsou pro nás nepřekročitelné, protože kdyby se tyto věci nedostaly do našeho společného koaličního programu, tak by to byl problém pro naše voliče,“ přiblížil případný postup po volbách Fiala.

Již v neděli Radek Vondráček z ANO v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News nevyloučil možnou spolupráci s SPD. Tu naopak předem odmítla koalice Pirátů a STAN, kteří nechtějí do vlády ani s ANO.

Podle Fialy našli v minulosti společnou notu s hnutím premiéra Babiše například v zákoně, kterým se zrušila superhrubá mzda. „To byl počin, ve kterém jsme našli zatím největší shodu. Lidem v peněženkách zůstalo víc peněz, jsem na to hrdý,“ řekl Fiala, který zároveň vyslovil obavy, že v následujících letech se nic podobného určitě nestane. Byla podle něj potřeba roztočit ekonomiku.



Zákon o referendu je priorita, neustoupíme

V rozhovoru pak Fiala připomněl důležitý předvolební slib SPD, kterým je zákon o obecném referendum. Podle Fialy čelí SPD neoprávněné kritice za to, že by pak referenda chtělo dělat každý den.

„To samozřejmě nejde. Referendum je podle nás vrchol demokracie, všichni občané rozhodují o různých otázkách. Chtěli bychom, aby se referendem rozhodovaly opravdu důležité věci, jako například vystoupení či setrvání ČR v Evropské unii.“

SPD zastává názor, že je Evropská unie nereformovatelná a Česko se v ní nikam neposouvá. „Proto chceme vystoupit. EU představuje konec suverénního státu a konec české koruny, to je pro nás nepředstavitelné,“ komentoval Fiala.

Právě ohledně referenda však pravděpodobně shoda s hnutím ANO nenastane. „My ale nevyměníme křesla za program. Držíme slovo a budeme držet náš program,“ stojí si SPD za svým. Pokud by však hnutí ANO přistoupilo na prosazení zákona o obecném referendu, bylo by podle Fialy pro SPD vhodným koaličním partnerem.