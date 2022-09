Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Okamura krátce po půl deváté večer vystoupil na tiskové konferenci ve svém volebním štábu. V úvodu řekl, že volby považuje za úspěch. „Vypadá to na nárůst mandátů, kdy budeme moci pracovat pro občany ve všech větších městech,“ uvedl předseda hnutí.

Ten poté vyzval voliče hnutí, aby dorazili i k druhému kolu senátních voleb. „V Senátu chybí opozice vládě Petra Fialy. Je důležité, aby se tam dostal kandidát, který není ve vládní pětikoalici,“ řekl dále a opět zopakoval referendum o vládě.

„Obě opoziční strany hnutí SPD a ANO posílily, co se týče úspěchu a pozic v komunální politice,“ podotkl. Rovněž také pozval veřejnost a voliče, aby dorazili na středeční demonstraci do Ostravy. „Organizátor je SPD. Není tam jiný externí organizátor,“ zdůraznil.

Podle Okamury se na komunální úrovni již rozjíždějí jednání. „Je potřeba táhnout za jeden provoz. Naši zastupitelé budou jednat s každým, kdo chce zlepšit život občanů. Nechceme rozdělovat společnost,“ uvedl předseda hnutí.

Volby byly referendem o vládě, řekl Okamura

Ještě odpoledne po příchodu do štábu průběžné výsledky komentoval slovy, že pro SPD bude úspěchem jakýkoliv lepší volební výsledek, než mělo v minulých komunálních a senátních volbách. „Podle průzkumů býváme silnější v Ústeckém kraji, Moravskoslezském či Olomouckém,“ řekl odpoledne, kdy dorazil do štábu.

Poté také uvedl, že úspěchem pro hnutí by také bylo, kdyby některý jejich kandidát do Senátu postoupil do druhého kola a tam zabojoval. „Případný úspěch v Praze by byl třešničkou na dortu,“ doplnil předseda hnutí.

Pro Českou televizi pak zopakoval, že tyto volby byly referendem o vládě. „Výsledkem referenda bude, zda počet zastupitelů opozici stoupne a vládní koalici klesne,“ zdůraznil.

Lídr hnutí rovněž uvedl, že nevylučuje na jednotlivých radnicích spolupráci s žádným ze subjektům, tedy ani se stranami ze současné pětikoalice. Kromě spolupráce na pražském magistrátu, kde vyloučil možnost být v koalici s hnutím STAN kvůli kauze Dozimetr. Možnou spolupráci s SPD však vyloučil premiér Petr Fiala.

V komunálních volbách by hnutí SPD rádo získalo více zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety. Tehdy jich bylo 161. Hnutí SPD nyní kandiduje ve 337 městech a obcích.

O místo v Senátu se uchází celkem 19 kandidátů. Další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu. V roce 2018 ani v roce 2020 žádný jejich kandidát do 2. kola senátních voleb neprošel.

Během voleb však SPD zažilo několik přešlapů. Například šéf hnutí Tomio Okamura v pátek hlasoval v senátních volbách v okrsku, kde nekandidoval žádný zástupce jeho strany, a tak se rozhodl, že alespoň sníží procentní výsledek senátora za Prahu 6 Jiřího Růžičky. Jenomže údajně znehodnocený hlasovací lístek Okamury je podle právníka dle zákona platný. TOP 09, za kterou senátor kandiduje, poděkovala předsedovi SPD za jeho hlas.

„Doufám, že to byl hlas neplatný“

„To, zda přeškrtnutí bylo či nebylo vidět musí posoudit volební komise. Ale protože jsou ty volby tajné, tak nikdo z nás se nedozví, jak to vlastně s mým hlasem dopadlo. Doufám, že to byl hlas neplatný. S úsměvem ale dodávám, že v případě, že by můj hlas byl započítáván, doufám, že to nebude ten rozhodující pro pana Růžičku,“ řekl k události Okamura.

Den před tím, tedy ve čtvrtek při finále předvolební kampaně se šéfovi hnutí jedna z příchozích pokusila hodit koláč do obličeje. Zastavila ji ale policie v civilu, poslanci skončila na obličeji pouze šlehačka. Aktivistka podle Okamury „zřejmě podporuje Piráty“. Incident podle něj svědčí o „nervozitě vlády premiéra Petra Fialy“.

Hnutí před několika dny však například vyškrtlo jednu z kandidátek v Pardubicích. Ta lidem na sítích vyhrožovala popravou. Šéf SPD Tomio Okamura ještě v minulém týdnu tvrdil, že její jméno zneužila politická konkurence. Nakonec však hnutí otočilo a distancovalo se od ní.

„Paní není členkou SPD, byla až na 31. místě a jen pro doplnění kandidátní listiny,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí hnutí Zeťová.