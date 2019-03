SPD vyloučila odpadlíky ze svého poslaneckého klubu. Vyzývá je ke složení mandátů

PRAHA Hnutí SPD v úterý vyloučilo ze svého poslaneckého klubu poslance Lubomíra Volného, Mariana Bojka a Ivanu Nevludovou. Všichni tři poslanci zvolení v Moravskoslezském kraji minulý týden oznámili odchod z SPD a vstoupili do nově založeného hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty. SPD v úterním tiskovém prohlášení opětovně vyzvalo trojici poslanců ke složení mandátů, všichni to už dříve odmítli.

Podle vedení SPD trojice poslanců svým odchodem z hnutí vědomě porušila čestné prohlášení, které při kandidatuře podepisovala jako svůj závazek vůči voličům. „Vzhledem k tomu, že okamžitě vstoupili do jiného politického subjektu a začali vést intenzivní pomlouvačnou kampaň namířenou proti hnutí SPD, nelze řešit situaci jejich setrváním v klubu poslanců hnutí SPD a další vzájemnou spoluprací,“ uvedlo SPD.



Hnutí už minulý týden vyzvalo poslance ke složení mandátů, v úterý výzvu opakovalo. „Čestným východiskem pro tyto poslance by bylo složení poslaneckého mandátu, do kterého byli zvoleni voliči hnutí SPD,“ uvedlo.

Už v úterý dopoledne označilo předsednictvo SPD odchod trojice poslanců za naplánovanou akci, která má SPD poškodit před květnovými evropskými volbami. Volný a Bojko budou ve volbách do Evropského parlamentu na kandidátce euroskeptické Alternativy pro Českou republiku.

Volný, Bojko a Nevludová zdůvodnili svůj odchod z SPD spory s celostátním vedením hnutí. To v únoru zrušilo moravskoslezskou organizaci, kterou vedl právě Volný. Zdůvodnilo to systematickým porušováním stanov a krácením demokratických práv členů. Volný pak na facebooku kritizoval nové krajské vedení, obvinil ho z přijetí usvědčeného rasisty do hnutí a jeho kroky označil za zákeřný útok proti vlasteneckým silám.