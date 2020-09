Změny v inkluzi? ‚Chtějí ušetřit za každou cenu.’ Specializovaná pracoviště nesouhlasí s ministerstvem

Praha Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC) nesouhlasí s návrhem ministerstva školství, podle kterého by asistenti pedagoga měli do budoucna pomáhat jen dětem s mentálním postižením, autismem či s poruchami chování.

Podle pracovníků poraden jsou cílem úspory i za cenu omezení rovného přístupu ke vzdělávání. Úprava by vedla k omezení práv některých žáků, kteří s ohledem na svůj handicap mají právo na podporu ve škole, uvedla asociace v tiskovém prohlášení.



Návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Asistenti pedagoga by se podle úpravy v budoucnu neměli využívat například u dětí s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči či poruchami učení. Podle ministerstva jsou asistenti v jejich případě neúčelní. Navrhované změny se týkají i doučování. Do budoucna by ho nemusely předepisovat pedagogicko-psychologické poradny, ale mohli by o něm rozhodovat sami ředitelé škol.



Podle APSPC novela ignoruje činnost školských poradenských zařízení ve prospěch znevýhodněných žáků a ve vzdělávání těchto dětí znamená krok zpět. Asistenta nebudou moct mít ani školáci, kteří jsou kvůli tělesnému postižení imobilní, mají potíže s psaním či orientací v učebnicích, nebo závažně neurologicky či psychiatricky nemocné děti, upozornila vedoucí Speciálního poradenského centra Kociánka v Brně Eva Čadová. Podle ní by změna vyhlášky znamenala, že poradny už nebudou hodnotit dopady postižení, ale budou pouze diagnostikovat jeho druh.



Bez asistenta pedagoga nebude moct učitel podle asociace přizpůsobit výuku individuálním potřebám handicapovaných. Potíže mohou nastat mimo jiné v tělesné, pracovní či výtvarné výchově, na mimoškolních akcích nebo při volnočasových aktivitách v družině, uvedla APSPC. Problémem pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle ní mohou být i navrhované úpravy v doučování a omezení předmětu speciálně pedagogické péče, na který by nově měli mít nárok jen žáci se sluchovým či zrakovým postižením, poruchami učení a závažnými vadami řeči.

I žáci s narušenou komunikační schopností ale podle vedoucí Speciálního pedagogického centra Olomouc Renáty Vrbové mohou zůstat někde bez potřebné pomoci, a to kvůli nedostatku speciálních pedagogů. I když ve škole speciální pedagog nebude, poradna nebude moct dítěti doporučit doučování nebo asistenta pedagoga, vysvětlila.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by navrhované změny měly zlepšit využití peněz i vzdělávání handicapovaných. Připravovanou novelu kritizovaly minulý týden také Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) nebo spolek Učitelská platforma. Podobně jako APSPC uvedly, že návrh je k některým žákům diskriminační a znamená ve společném vzdělávání dětí krok zpět. Novela by podle návrhu mohla platit od začátku příštího roku.