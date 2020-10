Od pondělí přejdou na distanční výuku i speciální školy. Vláda prodloužila nouzový stav do 20. listopadu

Praha Od pondělí přejdou na dálkovou výuku kvůli epidemii koronaviru i speciální školy. V pátek o tom rozhodla vláda, informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Návrat k běžnému provozu podle něj bude záležet na vývoji epidemické situace.

Od 14. října jsou v Česku uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. V provozu dosud kromě speciálních škol zůstávaly mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů, které nově budou otevřeny i pro děti zaměstnanců úřadů práce.

„Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky,“ napsal Plaga. Už dříve uvedl, že každý den běžného provozu je pro děti nejen ve speciálních školách velmi důležitý.

Speciální školy slouží ke vzdělávání žáků se specifickými potřebami, například autistů, neslyšících, nevidomých nebo mentálně či tělesně postižených. V těchto školách také platila výjimka z nošení roušek. Při jarní první vlně epidemie byly tyto školy uzavřeny, řada odborníků to ale kritizovala, protože děti ze speciálních škol podle nich často nejsou schopny zvládnout dálkovou výuku.

Počet dětí ve speciálních školách se dlouhodobě snižuje, část z nich se přesouvá do běžných tříd. Ve školním roce 2018/2019 do nich chodilo 25.946 handicapovaných žáků.

V pondělí 2. listopadu se přitom měly původně naopak otevřít uzavřené školy. Když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné. V úterý po jednání vlády tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že školy zůstanou dále uzavřené.



Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky. pic.twitter.com/0EhltQ1E9J — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 30, 2020

Nouzový stav v Česku kvůli epidemii covidu-19 potrvá zatím do 20. listopadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že vláda využila páteční souhlas Sněmovny a na mimořádném zasedání prodloužila stav nouze, který měl původně skončit 3. listopadu. Kabinet ANO a ČSSD poslance žádal, aby mohl mimořádný stav pokračovat až do 3. prosince, v dolní komoře ale pro návrh nesehnal dost hlasů.

Vláda potřebovala prodloužit nouzový stav kvůli epidemické situaci v Česku. Na jeho konec jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce kabinet zachovat. Bez prodloužení nouzového stavu by nemohla platit například plošná omezení svobody volného pohybu obyvatel a také obchodu a služeb.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát. Vládě usnadňoval také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísná opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která by nestačila rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.