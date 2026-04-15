Speed Marathon je preventivní akce v rámci celoevropské kampaně ROADPOL.
„Akce s názvem Speed Marathon je zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky bude na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit po celý den provádět měření rychlosti,“ informovala tisková mluvčí Policejního prezidia Violeta Siřišťová.
Policejní akce Speed Marathon, které je letos 15. dubna, je zaměřená především na měření rychlosti. Dá se ale očekávat, že se policisté zaměří i na další častá porušení pravidel provozu. Ostatně, každoročně ve vyhodnocení akce policisté zmiňují nesprávné a nebezpečné předjíždění, použití mobilu za volantem nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
Každý, kdo chtěl policii navrhnout místa pro měření rychlosti, to mohl udělat do 23. března na webu Bezpečné cesty.cz. Nyní tam zájemci najdou mapu s vytipovanými místy měření.
Loni se do této akce zapojilo se 742 policistů, kteří během dne zkontrolovali téměř sedm tisíc vozidel. Řešili tři tisíce přestupků, ze dvou třetin překročení rychlosti. Ve 210 případech zjistili nevyhovující technický stav vozidla, 124 řidičů pokutovali za telefonování za jízdy a 61 jich bylo nepřipoutaných. „Přestože byla veřejnost o akci a vybraných lokalitách předem informována, výsledky ukazují, že mnoho řidičů stále podceňuje důsledky nedodržování rychlostních limitů,“ uvedla loni po Speed maratonu Siřišťová.