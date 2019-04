Vláda je podle předsedů ODS a KDU-ČSL personálně nestabilní. ‚Babiš není schopný vytvořit tým,‘ říká Fiala

PRAHA Spekulace o výměně ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) poukazují na personální nestabilitu vlády, myslí si předseda ODS Petr Fiala. Podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného je Kněžínek odborník, který pravidelně dochází připravený na jednání sněmovního ústavně-právního výboru. Předsedové to řekli na čtvrteční tiskové konferenci ve Sněmovně.

Podle médií premiér Andrej Babiš (ANO) uvažuje o změně ve vedení resortu, jednání s předsedou vlády potvrdila MF DNES někdejší ministryně v úřednické vládě Marie Benešová. Kandidátů je podle ní víc.

„Spekulace o tom, že ještě bude odvolán ministr spravedlnosti, tady běží už nějakou dobu. Zatím nemám co komentovat, protože nevím, jestli pan ministr spravedlnosti bude odvolán a kdo ho vlastně nahradí,“ řekl Fiala.

Fiala: Další lidé se tahají jak králíci z klobouku

„Vidíme personální nestabilitu vlády Andreje Babiše. Já bych jen poukázal na to, že to byl Andrej Babiš, který nám tady všem vykládal, jak sestavuje vládu odborníků. Jsou tam lidé, které si on vybral, kteří se absolutně neodsvědčili a kteří teď jeden za druhým odpadají a jak králíci z klobouku se tahají další lidé, kteří pravděpodobně dopadnou stejně,“ uvedl. Podle Fialy to ukazuje na to, že Babiš není schopen vytvořit tým.



„Andrej Babiš říkal, že nám vládnou nemehla a on to chce změnit. Já si kladu otázku, kdo nám vládne dnes? Když se podíváte na personální strategii vlády Andreje Babiše, kdy on si ty lidi vytahuje sám z klobouku... kdo ví, kdo je pan Kremlík?“ poznamenal Výborný s odkazem na kandidáta na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, který ve funkci vystřídá Dana Ťoka (za ANO). Prezident Miloš Zeman by ho měl jmenovat 30. dubna.

„Pokud jde o ministra spravedlnosti, jako člen ústavně-právního výboru musím na rovinu říct, že je to ministr, který pravidelně chodí na jednání výboru, je připraven, je to odborník. Jsem zvědav, jaké to může mít další souvislosti a kontext třeba i s osobními problémy pana premiéra,“ řekl předseda lidovců. „Ukazuje to jednu věc, vláda je v obrovské personální bídě,“ dodal.

Kvůli plagiátorství odešli Krčál a Malá

Babišova vláda zažila od jmenování loni koncem června několik ministerských změn. Kvůli podezření z plagiátorství brzy skončili ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD), nahradili je Kněžínek a Jana Maláčová (ČSSD). Po několikaměsíčním sporu s Hradem o jmenování Miroslava Pocheho bylo plnohodnotně obsazeno ministerstvo zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD), do poloviny října ho vedl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.



Minulý týden pak Babiš navrhl Zemanovi změny v čele dvou ministerstev. Kromě Kremlíka by měl být novým ministrem Karel Havlíček, který nahradí ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází z Babišova rozhodnutí.