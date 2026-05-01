Špidla s Dienstbierem zakládají Novou sociální demokracii, začal sběr podpisů

  12:03
Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal v pátek sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. V přípravném výboru strany jsou i bývalý premiér a šéf ČSSD, později eurokomisař Vladimír Špidla a exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, který je u petičního stánku.
Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. Na snímku exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. (1. května 2026) | foto: Michal Růžička, MAFRA

13 fotografií

Novou stranu se rozhodli vytvořit, protože se vedení sociální demokracie spřáhlo s komunisty a jimi vytvořeným hnutí Stačilo!

Ve volbách to ale pro uskupení skončilo debaklem, se 4,3 procenty se nedostalo do Sněmovny. Po krachu spolupráce se Stačilo“, na kterou vsadili bývalí ministři Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek, sice Maláčová odešla z politiky, ale do čela strany se dostal její blízký spojenec Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.

Nedvěd na sjezdu porazil pražského sociálního demokrata Petra Pavlíka, který je spolu se Špidlou a Dienstbierem v pětičlenném přípravném výboru Nové sociální demokracie.

„Lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Druhá myšlenka je, že chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Třetí idea je, že existuje pokrok, že je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry. Zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil,“ napsal v polovině dubna k formování Nové sociální demokracie Špidla.

Vznikající strana spustila i své webové stránky https://.novasd.cz .

Slušná levice tu opravdu chybí, míní Dolejš

Debaty ke vzniku nové levicové demokratické strany přitáhly i bývalého komunistického poslance Jiřího Dolejše. „Pokud tradiční červená i oranžová zhnědla, nelze se s tím prostě smířit,“ říká Dolejš. „Slušná levice tu opravdu chybí,“ napsal Dolejš.

Přišel na Střelecký ostrov, aby podepsal petici za vznik nové strany. Řekl iDNES.cz, že se považuje za sympatizanta Nové sociální demokracie. „Užívám si nestranictví,“ řekl Dolejš.

Ještě jako zákonodárce jako jediný poslanec KSČM hlasoval pro to, aby 21. srpen byl nově Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Kromě sběru podpisů pro její registraci na tradičnímí místě akcí na 1. máje představí Špidla a skupina kolem něj základní vize nově vznikajícího politického subjektu dvě hodiny po poledni v kavárně Montmartre v Praze na Starém městě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.