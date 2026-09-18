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Špidla ve videu shání lidi do nové strany. Varuje před rostoucí nerovností

  7:20
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Expremiér Vladimír Špidla vysvětluje v novém videu důvody, které vedly k založení Nové sociální demokracie. Mluví v něm o rostoucích majetkových rozdílech, nerovném přístupu k veřejným službám, koncentraci ekonomické a politické moci i o pocitu části společnosti, že na své problémy zůstává sama.

„Stále větší množství lidí u nás žije v naprosto nedůstojných podmínkách. Osud lidí je stále více určován tím, kam se narodí. Majetkové rozdíly se zvyšují nad jakoukoliv rozumnou míru. Přístup k veřejným službám přestává být rovný. Moc se koncentruje do rukou úzké skupiny oligarchů a ti skupují média, vliv a nakonec i politiku,“ říká bývalý předseda vlády za sociální demokracii a poté i evropský komisař Špidla.

Lidé podle něj mají oprávněně pocit, že zůstávají na všechno sami, že stát a veřejné instituce se jich nezastanou. „Nic z toho není osud. Nová sociální demokracie je tady. Voláme všechny ty, kteří věří, že lidé jsou si rovni, i když nejsou stejní. Že solidarita je podmínkou přežití. Všechny, kteří jsou si vědomi, že nerespektování přírodních mezí znamená zkázu naší civilizace. Voláme ty, kteří jsou si vědomi, že bezpečnost v Evropě může být pouze kolektivní. Že Evropská unie je i naším domovem. Že je správné podporovat bránící se a krvácející Ukrajinu,“ hledá expremiér Špidla posily pro Novou sociální demokracii.

Strana, u jejíhož vzniku na jaře letošního roku stál, otevírá členství a registraci příznivců před svým ustavujícím sjezdem v listopadu 2026.

Novou sociální demokracii založili spolu se Špidlou exministr Jiří Dienstbier a další lidé z dříve nejsilnější strany v zemi, kterým nebyl po chuti příklon původní SOCDEM ke komunistům pod taktovkou bývalé předsedkyně Jany Maláčové a exministra Lubomíra Zaorálka.

Špidla ve videu shání lidi do nové strany. Varuje před rostoucí nerovností
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla
Hostem pořadu Rozstřel je expremiér Vladimír Špidla, který zakládá Novou sociální demokracii.
Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. Na snímku exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. (1. května 2026)
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