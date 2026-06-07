Špidlova Nová sociální demokracie sehnala podpisy, požádá o registraci

  12:45aktualizováno  12:45
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Nová sociální demokracie, kterou zakládají bývalý premiér a pozdější eurokomisař Vladimír Špidla a někdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, získala potřebný počet podpisů. V pondělí podá na ministerstvo vnitra návrh na registraci do rejstříku politických stran a hnutí. Registraci očekává do konce června.
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a bývalý předseda pražské SOCDEM...
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla, s bývalým...
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla
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„S velkou radostí oznamujeme, že počet podpisů pod peticí za vznik Nové sociální demokracie již s dostatečnou rezervou překročil zákonem požadovanou hranici tisíce podpisů,“ uvedl přípravný výbor strany.

Vedle Špidly a Dienstbiera v něm působí také bývalý předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.

„Není tady dobře a je třeba to změnit,“ prohlásil Špidla při představení Nové sociální demokracie 1. května, na Svátek práce.

Novou stranu se bývalí členové sociální demokracie rozhodli založit poté, co se vedení SOCDEM přiklonilo ke spolupráci s komunisty a hnutím Stačilo!. Ve sněmovních volbách však Stačilo! získalo 4,3 procenta hlasů a do Poslanecké sněmovny se nedostalo. Spolu s ním zůstala mimo dolní komoru i SOCDEM.

Rozstřel

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Po neúspěšné spolupráci se Stačilo! sice bývalá předsedkyně Jana Maláčová odešla z politiky, do čela strany se ale postavil její blízký spojenec Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.

„Lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Druhá myšlenka je, že chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Třetí idea je, že existuje pokrok, že je možné společným úsilím zlepšovat společnost a životní podmínky. Zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil,“ napsal Špidla v polovině dubna k formování Nové sociální demokracie.

Vznikající strana již spustila také své webové stránky a zveřejnila na nich své hodnotové krédo.

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