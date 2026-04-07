Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

  10:16aktualizováno  10:16
Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby firma zvedla o 24 procent na 552,7 milionu korun. Údaje se týkají hospodářského roku od 1. listopadu 2024 do 31. října 2025.
Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vyplývá to z výroční zprávy společnosti ve Sbírce listin. Zimní sezonu 2024/2025 vlekaři v Česku hodnotili jako mírně nadprůměrnou po velmi špatné předchozí sezoně, kterou zásadně poznamenaly výrazná obleva a deště v únoru 2024.

I když přírodního sněhu v zimě 2024/2025 nebylo mnoho, mrazivých dnů bylo dost na to, aby areály vytvořily dostatečnou vrstvu technického sněhu, která vydržela po celou sezonu.

Tržby z prodeje jízdenek na lanovky a vleky vzrostly Melidě v účetním období 2024/2025 meziročně o 23 procent na 388 milionů korun. U gastronomických provozů zaznamenala nárůst o 40 procent na 71 milionů korun.

Stouply i výnosy z půjčoven, obchodů a lyžařské školy, a to o třetinu na 42 milionů korun. Výnosy z reklamy Melida zvýšila téměř o pětinu na 36 milionů korun. Průměrný počet pracovníků společnost stoupl z 98 na 113.

Hlavní investicí Melidy je propojení areálů Medvědín a Svatý Petr v odhadované ceně kolem jedné miliardy korun. Oba areály na protějších stranách střediska má propojit soustava lanovek a sjezdovek.

Lyžařská sezona se podobá minulé

O Velikonocích se naposledy lyžovalo v Orlických horách a Krkonoších. Do Skiareálu Špindlerův Mlýn o velikonočních prázdninách, tedy od čtvrtka do pondělí, zavítalo na 5 000 lyžařů.

„Zvláště páteční den se těšil nejvyšší návštěvnosti kolem 1 500 lyžařů,“ sdělil zástupce špindlerovského skiareálu Jakub Hanuš.

Skiareál hodnotí sezonu pozitivně. „Začalo se sice lyžovat již na konci listopadu, jinak byl rozjezd zimní sezóny v prosinci následně pomalejší. Hlavní část sezony ale zůstává velmi stabilní a vývoj v čase ukazuje, že návštěvnost se po slabším začátku postupně dostala na úroveň srovnatelnou s minulým rokem,“ uvedl Hanuš.

Podle něj zaznamenali mírný posun ve prospěch zahraniční klientely, která tvořila až 54 procent návštěvníků, zatímco v minulém roce se toto číslo pohybovalo těsně pod 50 procenty. „Skiareál Špindlerův Mlýn si nyní po zbytek dubna dá odmlku, aby se k 1. květnu lanovka Medvědín poprvé rozjela již v letním provozu,“ dodal Hanuš.

Loni stavbaři osadili konstrukci lyžařského mostu přes Labe, který bude součástí dojezdu z nové sjezdovky Přehradní k dolním stanicím lanovek spojujících oba areály. Lanovku směrem do areálu Svatý Petr hodlá skiareál postavit letos.

Další etapou bude dokončení sjezdovky z Medvědína včetně lyžařského mostu přes silnici II/295 a následně stavba lanovky směrem k Medvědínu.

Melida si skiareál s téměř 30 kilometry sjezdovek pronajala v listopadu 2012 od sportovních svazů v čele s Českou unií sportu za 43,8 milionu korun ročně.

Nájemné se zvyšuje podle inflace, za minulé účetní období činilo téměř 69 milionů korun. Původní doba pronájmu v délce 20 let byla v březnu 2018 dodatkem smlouvy prodloužena do roku 2057, tedy na 45 let.

Akcionáři Melidy jsou pražská společnost SMMR s podílem 50 procent, slovenská společnost Tatry Mountain Resorts podnikatele Igora Rattaje s podílem 25 procent, po 12,5 procenta mají společnosti Skidor a NVT Development.

Podle informací médií ve vlastnické struktuře Melidy působí například bývalý generální ředitel ČEZ Martin Roman, miliardář Michal Korecký nebo pražští podnikatelé Tomáš Hrdlička a Roman Janoušek.

Výsledky hospodaření společnosti Melida:

SezonaTržby (mil. Kč)Zisk/ztráta (mil. Kč)
2020/202179-73,4
2021/2022553+33,2
2022/2023483+42,5
2023/2024446+9,9
2024/2025553+63,7

Zdroj: výroční zprávy Melida a.s.

