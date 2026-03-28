Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

  7:28aktualizováno  7:28
Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

ilustrační snímek | foto: ZZS Královéhradeckého kraje, Jaromír Chalabala

„Na místě zasahovala Letecká záchranná služba s lékařskou posádkou z Vrchlabí,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová Hanušová. Podle CNN Prima News, která na případ upozornila, skončil muž v lese mimo sjezdovku. Snaha záchranářů o resuscitaci skončila neúspěchem.

Letos v únoru zemřela na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku žena seniorského věku. Srazila se s jiným lyžařem.

Ve Špindlerově Mlýně vyšetřovala policie smrtelnou nehodu lyžaře také loni v březnu. Po nárazu do překážky tam tehdy zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.

