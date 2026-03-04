Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

„Dvojice se srazila v dolní části sjezdovky. Slečna byla v první chvíli v bezvědomí, zraněný byl také muž,“ popsal mluvčí Horské služby Krkonoše Marek Fryš incident, který se stal ve Špindlerově Mlýně v úterý před 15. hodinou.
Protože bylo zřejmé, že oba pacienti potřebují specializovanou péči, přivolali záchranáři vrtulníky. Ve spolupráci s posádkou rychlé lékařské péče z Vrchlabí pak umístili zraněné do vakuových matrací, zabezpečili jim tepelný komfort a připravili je na transport. Zaměstnanci skiareálu zabezpečili prostor pro přistání vrtulníků.
„Mladistvá snowboardistka byla v krátkém bezvědomí, utrpěla vážná poranění zad a dolní končetiny a vrtulník Letecké záchranné služby Hradec Králové ji přepravil do traumacentra hradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Lyžaře s poraněným hrudníkem a břichem převzala posádka libereckého vrtulníku. „Muže se středně těžkým poraněním a při vědomí vrtulník přepravil do traumacentra liberecké nemocnice,“ řekl mluvčí libereckých zdravotnických záchranářů Michal Georgiev.
Posádka libereckého vrtulníku zasahovala před výpomocí v Krkonoších ještě v Jizerských horách ve Frýdlantském výběžku. Tam upadla žena na výletě a zranila si nohu, sanitkou se k ní nedalo dostat.
„Pacientku se středně těžkým poraněním vrtulník transportoval do traumacentra liberecké nemocnice. Kvůli nepřístupnému terénu tam bylo nutné slaňovat, zasahovala speciální skupina,“ řekl mluvčí Georgiev.
„Jeden člen horské služby zasahoval na místě jako součást posádky vrtulníku a druhý vyrazil na místo pěšky. Bylo totiž nutné dostat z nedostupného terénu také psa pacientky, ten se na palubu vrtulníku již nevešel,“ uvedl Marek Fryš.
Tragický následek měla jiná srážka lyžařů v Krkonoších. Na sjezdovce v Harrachově se 20. února střetli muž a žena, seniorka však i přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie. V této zimní sezoně šlo podle horské služby o první takovou událost.