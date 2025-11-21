Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo

Na odeslání spisu v pátek upozornily Seznam Zprávy. Uvedly, že předsedkyně výboru svolala jednání na 2. prosince. V pozvánce ale bod týkající se Babišova vydání uvedený není.
Předsedkyně výboru předpokládá, že o konečném doporučení pro plénum Sněmovny rozhodne výbor do konce ledna. Soud půjčil poslancům spis na čtyři týdny. Během této doby by si ho měli členové výboru nastudovat. Na konci roku se pak má spis vrátit soudu.
Válková poznamenala, že členové výboru, kteří spis znají z dřívějška, budou mít výhodu proti novým členům, protože spis je objemný. Ujistila, že výbor nechce projednávání zdržovat.
Ocenila, že soudce Městského soudu Jan Šott zareagoval rychle na její žádost a spis členům poskytl ve velmi krátké době. Uvedla také, že výbor musí dát Babišovi možnost se ke spisu vyjádřit. „Tu možnost, aby dorazil a vyjádřil se, musíme dát. To jedno jednání mu musíme dát, ale jestli ho využije, nebo nevyužije, záleží na něm,“ podotkla.
Dolní komora Babiše v minulosti třikrát ke stíhání vydala, předseda ANO už dříve uvedl, že nyní Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.
Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, Babišovo stíhání je nyní přerušené. Poté, co výbor žádost posoudí, bude konečný verdikt na sněmovním plénu.
Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání.
Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.
|
23. června 2025