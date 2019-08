Spis, který má 3 tisíce stran. Falešní vymahači dluhů z Náchodska získali podvodně milion korun

HRADEC KRÁLOVÉ Policie podezírá čtyři lidi z Náchodska z podvodů s vymáháním dluhů. V celé republice podle kriminalistů obvinění - tři muži a jedna žena - připravili 35 firem a lidí o více než jeden milion korun. Od firem a lidí totiž brali zálohy, ale ve skutečnosti pak dluhy vůbec nevymáhali. Řekla to mluvčí hradecké krajské policie Magdaléna Vlčková.

Obvinění nabízeli pod skrytou identitou věřitelům za úplatu vymáhání pohledávek, či jejich odkoupení. „Poškození jim zasílali zálohy a dostávali ujištění, že dluhy jsou pro ně průběžně vymáhány. K faktickému vymáhání pohledávek však nikdy nedošlo. Peníze ze záloh skupina využila pro vlastní potřebu,“ uvedla mluvčí.



Nejvyšší částka, o kterou jeden z poškozených přišel, byla 142 000 korun. „Obvinění si při páchání trestné činnosti počínali fundovaně, jejich znalosti v oblasti vymáhání pohledávek byly velké,“ uvedla policie. Spis k případu má zatím téměř 3000 stran.

Obviněným mužům ve věku 31, 36 a 44 let v případě odsouzení hrozí až pět let vězení. Pětadvacetileté ženě hrozí až osm let, protože je podezřelá ze spáchání podvodu se značnou škodou. Všichni obvinění byli již v minulosti trestáni, jeden z mužů je nyní ve výkonu trestu. U ženy a čtyřiačtyřicetiletého muže policisté podali návrh na vzetí do vazby.

Na Náchodsku to není první případ falešných vymahačů dluhů. V roce 2015 tam policie odhalila pětičlennou skupinu, která pod slibem pomoci vylákala od věřitelů v souhrnu více než dva miliony korun. V roce 2016 policie na Náchodsku zatkla sedmačtyřicetiletého muže podezřelého z podvodů se škodou přes sedm milionů. Peníze podle detektivů vylákal z podnikatelů a firem pod slibem vymožení pohledávek a zajištění údajně výhodných investic.