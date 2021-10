Splatím dluhy a jedeme dál. Další cíl jsou komunální volby, říká Šlachta

Důležité pro něj je i to, že dosáhne na státní příspěvek. A díky tomu může pokračovat, dalším cílem jsou komunální volby příští rok. „Kdyby to dopadlo špatně, tak bych musel mámě prodat byt, protože bych na zaplacení dluhů neměl,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Hnutí Přísaha získalo ve volbách 4,7 procenta hlasů. Jak byste výsledek zhodnotil?

Pro nás velký úspěch. Když si vzpomenu na začátek kampaně a na vznik hnutí, tak jsme s takovým výsledkem ani nepočítali. Před prázdninami to vypadalo v průzkumech jinak, to jsme měli šest procent, pak když rozjeli i ostatní politické strany kampaň, tak jsem najednou měli méně. Takže to předčilo naše očekávání.

Lidovky.cz: Co bude s hnutím dál?

Zisk 4,7 procenta nám dává hodně prostoru, dosáhneme na státní příspěvek. To je pro nás velmi důležité. Díky němu můžeme rozjet další kariéru a chceme do komunálních voleb, které se konají příští rok. Jedeme dál. Navíc nikdo neví, jak se bude vláda skládat, jak dlouho vydrží, jak to bude příští rok. Chceme, aby se naše hnutí usadilo a lidé o nás věděli. Vznikli jsme rychle, některé věci je potřeba dotáhnout.

Lidovky.cz: Sám zmiňujete státní příspěvek. Politická strana, která získá alespoň 1,5 procenta hlasů, dostane za každý z nich jednorázově 100 korun od státu. Strany se ziskem mezi třemi a pěti procenty hlasů mají navíc nárok na každoroční minimálně šestimilionový příspěvek. Pro vás to je tedy naprosto zásadní, že?

Opravdu jo? To ani nevím. Vím o stovce za hlas, ale o šestimilionovém příspěvku jsem nevěděl. Tak to je paráda.

Lidovky.cz: Vy jste si i půjčil, abyste mohl hnutí rozjet...

Ano, musel jsem si půjčit, i místopředseda Tomáš Sochr tak učinil. Kdyby to dopadlo špatně, tak bych musel mámě prodat byt, protože bych na zaplacení dluhů neměl. Já jsem do toho šel po hlavě a se vším všudy.

Lidovky.cz: Říkáte, že výsledek 4,7 procenta považujete za úspěch. Vznikli jste v lednu, fungujete tedy přes osm měsíců. Čím si vysvětlujete, že jste za tak krátký čas oslovil více než 240 tisíc voličů?

Hlavně tématy. Mnozí říkali, že korupce už je vyčichlé téma, ale je vidět, že nejspíš ne. Nechci působit nafoukaně, ale kampaň byla postavena na mém jméně a obličeji. Nejspíš i toto oslovilo voliče. Získali jsme 240 tisíc hlasů, to je přeci strašně moc.

Lidovky.cz: Ale přeci jenom vy jste si dali za cíl pět procent, abyste se dostali do sněmovny. To se vám nepodařilo. Čím to, že nejste zklamaný?

Vždycky si musíte dát nějak cíl. Kdybych říkal, že mým cílem jsou tři procenta, tak by všichni říkali, že chci jen státní příspěvek. Vypadal bych jak podnikatel, co chce jen peníze. Od toho tu jsou přeci jiní. Chtěli jsme do sněmovny, abychom tam mohli prosazovat zájmy našich voličů a náš program. Na druhou stranu já chci hnutí budovat dál a dlouhodobě. Zisk 4,7 procenta hlasů nám dává možnost pokračovat.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že někteří členové budou zklamaní a odejdou?

To se samozřejmě může stát. I v kampani se ukázalo, že někteří by možná chtěli odejít.

Lidovky.cz: V roce 2023 nás čekají prezidentské volby. Nepřemýšlel jste o tom, že byste do nich nasadili kandidáta z vašeho hnutí, případně přímo vás?

To je ještě za velmi dlouho. Tento rok to bylo o volbách do Poslanecké sněmovny, teď to bude o komunálních. I prezidentské volby jsou možné, ale zatím bych nechtěl předjímat. Důležité je etablovat hnutí a připravovat se na komunální volby.

Lidovky.cz: Když se podíváme na výsledky voleb, komu to nejvíc přejete?

Asi Starostům, hlavně osobně panu Vítovi Rakušanovi (předseda STAN – pozn.red). Poznal jsem ho při debatách osobně a byl mi velmi sympatický.