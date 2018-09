Česká suverenita spojila Ratha s Volfovou, strana teď dostala pokutu. Pokus o likvidaci, míní předsedkyně

PRAHA Strana Česká suverenita v poslední době proslula především tím, že si ji jako „výtah“ do Senátu vybral bývalý středočeský hejtman David Rath. Právě v jejích barvách se jako nezávislý kandidát snaží proklouznout do horní komory parlamentu. Partaj přitom podle zjištění serveru Lidovky.cz dostala pokutu za to, že neplní své povinnosti. Neodevzdala výroční finanční zprávu podle zákona. Předsedkyně strany Jana Volfová mluví o šikaně malých politických hráčů.

„Je to buzerace malých politických subjektů, které to dělají všechno zadarmo, ale které si musí zaplatit účetní a dělají si to z vlastních peněz. Mě to otravuje a rozčiluje,“ reagovala pro Lidovky.cz na sankci předsedkyně. „Dokonce bych řekla, že to je snaha zlikvidovat neparlamentní subjekty, aby to lidi rozčílilo natolik, že to vzdají,“ dodala. Volfová straně předsedá pátým rokem.

Sankci její partaji vystavil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, jehož prostřednictvím stát kontroluje transparentní fungování partají. Instituce nesmí výši pokuty odhalit, ale podle zjištění serveru Lidovky.cz dosáhla sankce pro Českou suverenitu výše 15 tisíc korun. Partaj se proti trestu mohla postavit takzvaným odporem a vynutit si správní řízení, ale pokutu nakonec uhradila.

Výroční zprávu musí politické strany doložit každý rok do 1. dubna. Bilance musí mimo jiné zahrnovat účetní závěrku, přehled o příjmech strany či seznam donátorů včetně výše jejich příspěvku. Pokud kompletní přehled nepředloží partaje včas, úřad je vyzve k doplnění. Česká suverenita na podnět od kontrolorů nereagovala, počátkem září tak následovala pokuta. Strana poslala úředníkům pouze torzo zprávy.

„Úřad od obviněného do dnešního dne obdržel elektronickým podáním přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 a účetní závěrku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Tomáš Hudeček z dohledové instituce, jež zahájila svou činnost v loňském roce. Výroční bilance strany Jany Volfové podle informací serveru Lidovky.cz postrádala mimo jiné souhrn příjmů, majetku či zprávu auditora.

‚Premiér vlastní stranu, problémy jiných jsou směšné‘

Předsedkyně Volfová přiznává, že povinnosti dostát závazku vůči kontrolorům nevěnovala patřičnou pozornost. Důvodu k tomu prý bylo několik. „Přiznávám, že jsem to nezvládla. Za prvé mám teď nějaké zdravotní problémy, za druhé jsou volby. Dala jsem to účetní a moc jsem to neřešila,“ vysvětluje politička, v minulosti mimo jiné poslankyně sociální demokracie v éře tehdejšího předsedy Miloše Zemana.

Senátorského kandidáta Suverenity Davida Ratha problémy partaje nevzrušují. Podle něj má česká politika jiné starosti. „Žijeme v době, kdy náš pan premiér de facto vlastní stranu a pomáhá jí různými způsoby, takže zabývat se margináliemi u ostatních politických stran mi přijde poněkud směšné,“ poznamenal. Kdyby seděl v Poslanecké sněmovně, ruku pro ustavení dohledového úřadu by prý nezvedl.

Česká suverenita nebyla zdaleka jediným politickým subjektem, jenž úřadu neposkytl pohled do svých útrob podle dikce zákona. 59 stran a hnutí se s předložením zprávy neobtěžovalo vůbec, dalších 18 partají dodalo bilanci neúplnou. Úřad tak letos pokutoval 77 politických subjektů, celkový objem sankcí přesáhl milion korun. Jednotlivé tresty se pohybovaly v rozmezí od tří do třiceti tisíc korun. Mezi hříšníky nebyla žádná sněmovní strana.

Letos je to poprvé, co výroční zprávy mířily do rukou kontrolorů z dohledového úřadu. V minulosti se strany zodpovídaly kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny. Pokud se provinily proti regulím poprvé, zaplacením pokuty je jejich prohřešek zahlazen. Jestliže takto selhaly druhý rok po sobě, kontroloři dají podnět úřadu vlády s návrhem na pozastavení jejich činnosti či úplné zrušení. Úřad vlády by se pak obrátil na Nejvyšší správní soud.