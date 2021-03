Antigenní testy mohou vytvářet falešný pocit jistoty. V citlivosti se liší až stonásobně, výsledky jen napoví

PRAHA Čtyřicetiletý Josef se i v době lockdownu vídá se svým kamarádem, rádi společně hrají na PlayStationu. Oba jsou klidní, protože pravidelně podstupují antigenní testy na covid.„Mě testují v práci a kamarád si zase nakoupil samoodběrové testy ze slin v supermarketu,“ řekl pro Lidovky.cz Josef z Prahy.

Na antigenní testy spoléhá čím dál víc Čechů, s negativním výsledkem odhazují respirátory i zábrany. To je ale špatně. Odborníci upozorňují, že taková metoda prověřování zdraví není stoprocentní.



„Jde opravdu jen o orientační testy. Ne u všech je zaručena adekvátní kvalita, v obchodech se prodávají i ty, které jsou velmi málo citlivé,“ řekl pro Lidovky.cz bývalý ministr zdravotnictví a nynější prezidentův poradce Roman Prymula.



Před falešným pocitem bezpečí varuje i viroložka Ruth Tachezy. „Negativní výsledek neznamená, že lidé nemusejí dodržovat žádná opatření. Je potřeba se chovat i nadále zodpovědně. Testy jsou vhodné pro vysoce infekční jedince, u nich umí poměrně dobře potvrdit nákazu. U bezpříznakových lidí mají ale mizivý záchyt,“ uvedla pro Lidovky.cz Tachezy.



Podobného názoru jsou i prezident České lékařské komory Milan Kubek či biochemik Zdeněk Hostomský. „Antigenní testy vám skutečně nezaručí, že covid nemáte, nejsou totiž dostatečně citlivé,“ řekl pro Lidovky.cz Hostomský, který je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Jeho ústav nedávno upozornil na odlišnou kvalitu antigenních testů. Vědci ve studii porovnávali třináct testů od různých výrobců, které jsou dostupné na českém trhu. Ukázalo se, že mezi nimi jsou až stonásobné rozdíly v citlivosti.

Při srovnání nejlépe dopadl výrobek značky Flowflex, který prodávají řetězce Kaufland a Makro. Naopak na chvostu tabulky skončil Safecare. „Na krabičce mají všichni výrobci napsáno, že jejich test má citlivost kolem 80 až 90 procent, realita ale může být dramaticky odlišná. Senzitivita může být třeba jen 30 procent, test pak samozřejmě vhodný není,“ upozorňuje epidemiolog Prymula.



Šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Hostomský nepovažuje za vhodné antigenní testy využívat pro pravidelné testování ve firmách, právě kvůli nízké citlivosti u bezpříznakových jedinců. Pro plošné testování v otevřených podnicích by raději volil PCR testy. Ostatně na to už delší dobu upozorňují vědci z iniciativy Sníh, podle nich je PCR metoda mnohem přesnější a při hromadném laboratorním zpracování může být i levnější.

I podle nedávné studie FN v Motole mají antigenní testy u bezpříznakových lidí citlivost jen 44 procent, u silně pozitivních 75 procent. Výzkum ukázal, že testy je třeba častěji opakovat, aby se snížila jejich falešná negativita. Stát přitom jako jeden z důvodů, proč nařídil povinné testování ve firmách, uvádí, že chce aktivně vyhledávat asymptomatické jedince, kteří by o infekci jinak neměli potuchy a šířili by ji nevědomky dál.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ovšem opakovaně upozorňuje, že podnik s otestovanými pracovníky nemůže přestat dodržovat opatření, například nošení respirátorů. „Pokud má zaměstnanec v úterý negativní antigenní test a ve středu mu je špatně, může mít klidně covid. Na to je třeba myslet,“ uvedl v polovině března. I on přiznává, že metoda není stoprocentní.

Samoodběrové antigenní testy už jsou běžně dostupné téměř v každém supermarketu. Třeba řetězec Albert nabízí balení pěti kusů testů s odběrem z přední části nosu za 495 korun. Penny Market sází na takzvaný lízátkový test ze slin, patří mezi ty dražší, kus vyjde na 249 korun.

Chybí řádná kontrola

Viroložka Tachezy samoodběrové sady ze supermarketů nedoporučuje. Podle ní totiž ministerstvo zdravotnictví pořádně neprověřuje výrobce antigenních testů, kteří mohou své produkty prodávat v potravinových řetězcích. Resort udělil výjimku zhruba čtyřem stům různých značek.

„Je špatně, že oprávnění má tolik výrobců, aniž by někdo kvalitu jejich testů řádně ověřil. Vůbec pak nevíte, jak dobrý či špatný test máte. O tom, co si koupíte v supermarketu, nemluvě,“ řekla odbornice na viry z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR. Třeba šéf České lékařské komory Milan Kubek považuje vůbec za nejhorší testy ty v podobě lízatek.

Pokud chce výrobce uvést svou sadu na trh, musí ministerstvu poslat žádost s potřebnou technickou dokumentací, včetně klinické validační studie. „Ty jsou známým bolavým místem současné podoby regulačního prostředí pro diagnostické testy na covid,“ připustila po dotazu serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

„Prakticky je není jak ověřit, výrobci navíc při jejich provádění nejsou nijak limitováni výběrem vzorků, které se do studií rozhodnou zařadit. Tomu také odpovídá rozdíl v uváděných parametrech testů na základě výsledků studií provedených výrobci a studií provedených nezávislými institucemi. Tyto se v parametru citlivosti liší mnohdy až o desítky procent,“ doplnila Peterová.

Rozhoduje i zručnost

Za normálních okolností musí výrobce testu získat speciální certifikát, který funguje i jako určitá ochrana zákazníků před případně zveličenými tvrzeními na obalech výrobků. Mezi antigenními testy však dosud podle Peterové není v celé EU jediný, který by certifikát získal. Kvůli potřebě zrychlit plošné testování tak vláda uděluje výjimky pro uvedení na trh. „Proto apelujeme na provádění nezávislého ověření parametrů testů nabízených na trhu. Jako jeden z vhodných přístupů vnímáme provedení nikoliv klinické studie, ale studie analytické. Příklad takové studie představil v nedávné době Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Umožňuje srovnat velké množství antigenních testů v relativně velmi krátkém čase a s minimálními náklady,“ uvedla Peterová.

Tachezy upozorňuje, že klinické studie nemusí být vždy věrohodné, výrobce chce na testech přece jen vydělat. „Jestliže pošle vyplněné papíry, že nějakým způsobem test validoval a má určité výsledky, tak už nikdo neověřuje, zda to je skutečně pravda. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale pochybuji, že za tak krátkou dobu se všechny antigenní testy řádně zkontrolovaly a jejich účinnost je taková, jak deklarují výrobci na příbalovém letáku,“ řekla viroložka.

Dodala, že metodu antigenního testování nechce kritizovat, podle ní má v boji proti pandemii místo. „Z logistického hlediska je navíc výhodná. Zvláště, pokud se doplní přístrojovým odečítáním výsledků testů. Musí se ale používat kvalitní testy a musíme je používat správně,“ dodala Tachezy.

Epidemiolog Prymula též připouští, že rozdílná kvalita testů v českých supermarketech je problém. „Doufám, že v této oblasti ministerstvo zdravotnictví podnikne potřebné kroky, aby byly k dispozici opravdu jen testy, které splňují parametry,“ konstatoval.

U samotestů záleží i na šikovnosti. Vzorek si člověk odebírá sám, bez zdravotníka. To může mít na výsledek vliv. „Ne každý je schopen to udělat správně, aby zabránil falešným negativitám či pozitivitám. Samoodběr bude mít vždy trochu menší výpovědní hodnotu. Pokud si člověk odebírá vzorek, nikdy nezajede tyčinkou dostatečně hluboko do nosu jako školený zdravotník,“ uvedla Tachezy. U testů ze slin zase hraje roli, jestli před odběrem testovaný kouřil, jedl, či pil kávu. Správně by neměl aspoň hodinu před testem nic vložit do úst.