/VÝHLEDY 2022/ Z pohledu veřejného mínění mají pověst voleb třetí kategorie. Minimálně prestiží a vlivem ale už senátní volby dohání ty do Poslanecké sněmovny. Horší je to však s účastí. Ta se posledních deset let pohybuje ve 2. kole dokonce pod 20 procenty. V komunálních volbách lze naopak očekávat účast nad 40 procenty. Alespoň tak to předpokládá Jan Herzmann, který se zabývá analýzou voličských nálad mnoho desítek let.