Kde jsou haly pro Sáblíkovou, rýpl si Fiala do Babiše. Vyzval k řetězovým SMS

Do otevření volebních místností zbývá pár desítek hodin. A právě v nich se může ještě spousta nerozhodnutých voličů „rozhoupat“. Na to spoléhá koalice SPOLU. Nerozhodnuté plánuje přesvědčit, aby svůj hlas vhodili právě jejím kandidátům. A to řetězovými zprávami.
„Když každý z vás, kdo tu stojíte, přesvědčíte deset lidí a ti zase dalších deset lidí a tak dále, máme obrovskou šanci, že volby dopadnou tak, jak si to všichni přejeme,“ hlásal z pódia Petr Fiala, předseda ODS a lídr koalice SPOLU, příznivce na Moravském náměstí v Brně. Na happening s názvem „Za svobodné Česko! I pro budoucí generace“ přišly odhadem vyšší stovky lidí.
SMS zpráva SPOLU
Celé znění SMS zprávy, kterou mají příznivci SPOLU rozesílat svým kontaktům:
SPOLU ZNOVU! Ahoj, v pátek a sobotu jsou volby. Rozhodneme, zda zůstaneme svobodnou a bezpečnou zemí, nebo se obrátíme na Východ a umožníme ruským kolaborantům návrat k moci. Já chci to první, proto volím SPOLU. Pojď volit a přepošli zprávu svým přátelům! Česko Tě potřebuje! Díky
Při vyvrcholení kampaně představil Fiala „zbraň“, kterou si chce koalice SPOLU zajistit úspěch ve víkendových volbách. Na plátno organizátoři promítli QR kód, který odkazuje na web SPOLU se vzorovou SMS zprávou. Právě tu kandidáti doporučují svým příznivcům zkopírovat a rozeslat mezi známé, kolegy z práce, sousedy i příbuzné.
„Dejte hlas demokratickým stranám, nejlépe koalici SPOLU. A za všechny naše kandidáty vám pak mohu slíbit, že za čtyři roky bude Česká republika zemí, kde budou dostavěné klíčové dálnice, kde se budou stavět dostupné byty, bude zemí s moderním školstvím, s fungující ekonomikou zajišťující dobré mzdy. A hlavně bude zemí, která bude bezpečná a pevně ukotvená v NATO a Evropské unii,“ sliboval a burcoval Fiala.
„Chtěl bych Babišovi věřit, ale nemůžu“
Současný premiér také poukazoval na nesplněné sliby svého oponenta Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Dával je do souvislosti s aktuálními prohlášeními ANO o sounáležitosti s Evropskou unií i Severoatlantickou aliancí, kterým nevěří.
„Pamatujete si ještě, jak Andrej Babiš prohlašoval, že chce mír, že není potřeba zbrojit? Jak útočil na obranné výdaje a naši pomoc Ukrajině, jak nechtěl pomoci Polsku, kdyby bylo napadeno? Pamatujete si jak Karel Havlíček prosazoval Rusko do Dukovan? Pamatujete si, jak slibovali důchodovou reformu? Pamatujete si, jak Alena Schillerová slibovala férový stát a pak na ministerstvu financí cíleně zaklekávala na konkurenty Agrofertu? A jen tak na okraj. Nevíte náhodou, kde stojí aspoň jedna z těch mnoha slibovaných hal pro paní Sáblíkovou?“ rýpl si premiér.
„Opravdu, sliby o NATO, Evropské unii... Já bych hnutí ANO hrozně rád věřil, ale nemohu,“ prohlásil Fiala.
Sklidil bouřlivý potlesk, v němž ovšem zaznívaly i protestní hvizdy z píšťalek hrstky odpůrců. Většinou se ale v publiku míhaly transparenty jako „Komunisty nikdy zpátky“, „Zodpovědná politika – Spolu“, „Patříme na Západ“ či „Tým NATO“.
Faux pas s „Aťou“
Na pódiu se před příchodem Fialy vystřídala řada stranických a krajských lídrů a ministrů koalice. Předseda lidovců Marek Výborný přečetl vzkaz, který dostal podle svých slov od desetileté Valentýny. Prosí v něm, aby měla možnost volby dobré školy, aby se nešířila šikana, aby se nemusela bát války a také aby netrpěly včely a motýli.
„Vím, že to nevypadá jako jako něco, co by napsalo desetileté dítě. Ale opravdu mi to upřímně podávala s tím, že je to její vlastní vzkaz. Kdyby to bylo podstrčené od rodičů, poznal bych to na jejím výrazu. Říkala, že se učí doma a zajímá se o počítače,“ vysvětloval později Výborný pro iDNES.cz.
Před publikem vystoupili i slovenští politici Eduard Heger a Juraj Šeliga. „Dva roky stačily vládě Roberta Fica a Slovensko je teď úplně izolované. Fico se chodí klanět masovému vrahovi Vladimiru Putinovi. Velmi dobře si vše zvažte a nezvolte si slovenskou cestu, která se bohužel blíží cestě běloruské,“ apeloval bývalý slovenský premiér Heger.
Moderátorka Lejla Abbasová si na pódium pozvala také ministra zdravotnictví a trojku jihomoravské kandidátky Vlastimila Válka (TOP 09), doprovodil jej kněz a etik Marek Orko Vácha.
Společně se zasmáli nad předvolebním klipem. V něm Válkova manželka prosí voliče, aby jejího muže zvolili, aby nemusela poslouchat jeho komentáře k politice, pokud by zůstal doma. Samotná Hana Válková pak na pódium přišla také. „Ano, opravdu je můj muž doma takový, jak vidíte na videu. Jak to zvládám? No co mi zbývá,“ potvrdila s úsměvem Válková.
Abbasová ji ovšem uvedla nesprávně. Spletla si totiž, komu patří v klipu zmiňovaná přezdívka Aťa. A místo ministrovi ji přisoudila jeho ženě. „Pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se svojí ženou Aťou,“ představovala manžele chybně Abbasová. Ostatní její faux pas taktně přešli.
Emotivní Fialová
Ještě jedna manželka předstoupila před příznivce. Jana Fialová přiznala, že s ní se při projevech nepočítalo. „Chtěla bych podpořit svého muže v těch finálních dnech před volbami i takto veřejně. Jsem s Petrem 35 let. Jsem s ním celé čtyři roky jeho mandátu premiéra České republiky. Bedlivě sleduji jeho práci, přestože mě není vidět v kampani ani na sociálních sítích,“ uvedla své vystoupení Fialová.
„Jsem tu proto, abych vám všem moc poděkovala za to, jak jste ho podporovali a dáváte najevo sounáležitost s myšlenkami, které SPOLU představuje. Nesmírně si toho vážím, hluboce se skláním a děkuji vám za to. Věřím tomu, že jste všichni zárukou toho, že volby nedopadnou špatně. A že v sobotu si budeme moci říci, že jsme udrželi demokracii, svobodu a směřování naší země do budoucnosti,“ řekla dojatě Fialová.
Kromě místních podporovatelů a členů i kandidátů koalice SPOLU do Brna zamířili i podporovatelé z Pardubic či straníci z Prahy. Byli mezi nimi i poslanci Petr Bendl nebo Marek Benda. „Je to závěrečný mítink kampaně, protože v následujících dvou dnech má pan předseda (Fiala) velké televizní debaty s vůdcem opozice Andrejem Babišem,“ vysvětlil před nástupem do autobusu Benda.
Cestu prý měli dobrou. „Jen před Brnem se to trochu ucpalo, ale pamatuji si, že ty cesty do Brna bývaly horší,“ zhodnotil pro iDNES.cz Benda.
Odjezd straníků z Prahy na happening v Brně: