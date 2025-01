Spolu chce před volbami sázet na zahraniční témata, míní politologové

Fiala ve videu zveřejněném na Nový rok navázal na svůj vánoční projev, když hovořil o „prodavačích strachu“. Volby podle něj rozhodnou o tom, zda se ČR přikloní k chaosu, prázdným gestům a koketování s Východem, nebo zůstane rozumnou zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu.

Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vnímá video jako vymezení prostoru, ve kterém se odehraje kampaň Spolu. „Marketingový tým dodnes vidí strategii z roku 2021, která se vymezovala proti ‚hrozbě, která se musí zastavit‘, za funkční a efektivní. Jedná se tedy o využití toho, o čem se ví, že v minulosti přineslo úspěch,“ uvedl. Vykreslování komunistů, SPD a ANO jako hrozby odpovídá Fialovu tažení proti levici a populistům, dodal.

Politolog Milan Školník z Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity nepovažuje video za start kampaně, ostré vymezování koalice a opozice přinesl už závěr minulého roku, zmínil. „Jde spíše o pokračování v podobě už ale profesionálního marketingu,“ uvedl. Pokládá za zajímavé, že Spolu staví kampaň na zahraniční politice, tedy dělení podle postoje k Východu a Západu.

„Jako by tím dávala najevo, že se necítí dostatečně silná v domácích tématech. Jsou to ale domácí témata, která rozhodují volby,“ uvedl Školník. Mezinárodní dění není pro voliče obecně tolik zajímavé, alespoň do té doby, dokud nemá přímé dopady na domácnosti, jako tomu je v případě energetických krizí, válek, pandemií a podobně, dodal.

Problém premiérova sdělení spočívá podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v tom, že v podstatě apeluje pouze na tvrdé jádro voličů ODS či Spolu. „Apeluje na hrdost, sebevědomí, operuje hlavně s pojmy Západ, demokracie. Opozici líčí jako ‚prodavače strachu‘. Tomu ale zatleská jen právě zmíněné tvrdé jádro, ostatní voliči by asi chtěli něco víc,“ uvedl.

Podle Michala ukazuje video, že koalice Spolu se bude do kampaně snažit vnášet hlavně bezpečnostní a zahraničněpolitické otázky, které souvisejí se směrováním země. Fiala se chce také vykreslit jako hlavní Babišův soupeř. „Úkolem je tedy také podprahově sdělit, že jiné strany mu nemají sílu vzdorovat,“ dodal.

Opozice kvůli kroku Spolu měnit plány nemusí, protože v zásadě do veřejného prostoru nepřinesl nic nového, míní. „Reakcí ANO by určitě mohlo být vyjasnění pozic v otázkách zahraniční politiky, to ale není dost dobře možné v momentu, kdy se potřebuje zalíbit v tomto ohledu heterogenní skupině voličů,“ doplnil.

Školník očekává, že opozice bude sázet na domácí témata. „Lze předpokládat, že se vládě budou vyčítat dopady konsolidačního balíčku, který plošně dolehl na peněženky všech voličů, těch vládních nevyjímaje, nepovedená digitalizace stavebního řízení a obecně komunikace vlády navenek,“ uvedl. Opozice bude kritizovat také důchodovou reformu, respektive růst odchodu do důchodu, odhaduje.